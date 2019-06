Einladung zum PRESSEGESPRÄCH der Bosch-Gruppe in Österreich

Bosch erzielt in Österreich Rekordumsatz und investiert weiterhin in wichtige Zukunftsprojekte

Wien (OTS) - Neben einem Rückblick auf das Geschäftsjahr 2018 werden aktuelle Vorhaben sowie Zukunftsprojekte von Bosch in Österreich vorgestellt. Darüber hinaus wird beleuchtet, wie sich Bosch Österreich innerhalb der Bosch-Gruppe als bedeutender F&E-Standort etabliert.



Als Gesprächspartner steht Ihnen Dr. Klaus Peter Fouquet, Repräsentant der Bosch-Gruppe in Österreich, zur Verfügung – wie auch für kurze Interviews im Anschluss an die Pressekonferenz.

PRESSEGESPRÄCH der Bosch-Gruppe in Österreich

Datum: 13.06.2019, 10:00 - 11:00 Uhr

Ort: Robert Bosch AG

Göllnergasse 15-17, 1030 Wien, Österreich

