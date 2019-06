Einladung zur Pressekonferenz am 13.6.2019 "Die Freien Berufe am Land"

Präsentation der Umfrage unter den Gemeinden „Die Freien Berufe am Land: Was wünschen sich Österreichs Gemeinden?“

Wien (OTS) - Ob Hausarzt, Zahnärztin oder Rechtsanwalt: Vertreter der Freien Berufe arbeiten in ganz Österreich – in der Stadt und auch am Land. Wie sehen Österreichs Bürgermeisterinnen und Bürgermeister die Versorgung der Menschen durch die Freien Berufe? Wie kann auch in Zukunft die Versorgung gesichert werden?

Der Österreichische Gemeindebund hat in Zusammenarbeit mit der Bundeskonferenz der Freien Berufe Österreichs (BUKO) eine Erhebung unter den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern in Österreich gemacht. Die Ergebnisse werden in einer Pressekonferenz am 13. Juni 2019 präsentiert.

Die Bundeskonferenz der Freien Berufe Österreichs (BUKO) ist der Dachverband der 9 Freiberufskammern in Österreich. Zu den Freien Berufen zählen in Österreich die medizinischen Berufe ÄrztInnen, ApothekerInnen, ZahnärztInnen und TierärztInnen, die juristischen Berufe NotarInnen, RechtsanwältInnen, PatentanwältInnen sowie die SteuerberaterInnen, WirtschaftsprüferInnen und ZiviltechnikerInnen.

PRESSEKONFERENZ "Die Freien Berufe am Land. Was wünschen sich Österreichs Gemeinden?"

Der Österreichische Gemeindebund und die Bundeskonferenz der Freien Berufe Österreichs (BUKO) präsentieren eine Umfrage unter Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern über die Versorgung der Bevölkerung am Land durch die Freien Berufe.



Am Podium:



- Bgm. Mag. Alfred Riedl, Präsident des Österreichischen Gemeindebunds



- Dr. Thomas Horejs, Präsident der Bundeskonferenz der Freien

Berufe Österreichs (BUKO)

Datum: 13.06.2019, 09:00 - 10:00 Uhr

Ort: Presseclub Concordia

Bankgasse 8, 1010 Wien, Österreich

Url: http://www.freie-berufe.at

