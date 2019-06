Handel: Vatertag liefert sich Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem Valentinstag

Handelsobmann Buchmüller: „Auch Papas verdienen tolle Geschenke“ - WKÖ-Bundessparte Handel liefert Stimmungsbild im Vorfeld des Vatertages am 9. Juni #WIRsindHANDEL

Wien (OTS) - Am zweiten Sonntag im Juni wird in Österreich traditionellerweise der Vatertag begangen, heuer ist das der 9. Juni. „Der Vatertag gehört für den Handel mit Weihnachten, Ostern, dem Muttertag und dem Valentinstag zu den Top 5-Umsatzbringern im Jahr“, so Peter Buchmüller, Obmann der Bundessparte Handel der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ).

Was wird zum Vatertag in Österreich am meisten geschenkt? Die Top 10-Präsente für Väter

Die Geschenke zum Vatertag kommen typischer Weise überwiegend aus folgenden Bereichen:

hochwertige Weine und Tabakwaren

Elektrogeräte, Gadgets

Gutscheine

Parfümeriewaren

Bücher (Print), zunehmend auch Hörbücher

Süßes

Textilien

Geschenkkörbe mit hochwertigen Lebensmitteln

Grillutensilien samt hochwertigen Zutaten

selbst zubereitete exquisite kulinarische Köstlichkeiten

Neben Selbstgebasteltem vom Nachwuchs sind auch Blumen als Aufmerksamkeiten für Väter beliebt.

Vatertag holt gegenüber dem Muttertag auf, Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem Valentinstag

Für Vatertagspräsente wollen die Schenker im Handel rund 30 bis 40 Euro pro Person ausgeben. 2018 betrugen die Umsätze des österreichischen Einzelhandels mit Geschenken zum Vatertag zwischen 108 und 110 Millionen Euro. „Einer Einschätzung der WKÖ-Bundessparte Handel zufolge hoffen die Händlerinnen und Händler, das Umsatzniveau des Vorjahres auch heuer erreichen zu können“, sagt der Sprecher des österreichischen Handels, Peter Buchmüller.

„Umsatzmäßig liefert sich der Vatertag ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem Valentinstag. Möglicherweise liegen die Handelsumsätze des heurigen Vatertages ex aequo mit jenen zum Valentinstag oder übertreffen diese sogar“, so Buchmüller weiter.

Gegenüber dem Muttertag war der Vatertag bis vor Kurzem deutlich im Hintertreffen, hat aber im Laufe der letzten Jahre aufgeholt. „Auch Papas verdienen tolle Geschenke“, hält Buchmüller fest. Allerdings liegt der Muttertag umsatzmäßig (auf Platz 3 hinter Weihnachten und Ostern) noch immer weit vor dem Vatertag.

Dem Vatertag kommt für einige Handelsbranchen eine besondere Bedeutung zu

Der Tag zu Ehren der Väter hat für einige Handelsbranchen eine besondere Bedeutung, nämlich vor allem für den Lebensmittel- und den Textilhandel sowie für Drogerien und Parfümerien. (PWK/292JHR)

