Romantik Hotel GMACHL feiert 685 Jahre Gastfreundschaft mit Tradition.

Vom einstigen „Gut und Taferne“ in Elixhausen zum charmanten Superior-Hotel.

Salzburg (OTS) - Das Romantik Hotel GMACHL, ältester Familienbetrieb Österreichs, feiert 2019 sein 685-jähriges Jubiläum. Seit 1334 ist das Anwesen nördlich der Stadt Salzburg im Besitz der Familie Gmachl. Tradition und Innovation prägten von Beginn an die Philosophie des heutigen 4-Sterne Superior Hotels. Vor vierzehn Jahren wurde das Hotel an die 23. Generation – Michaela Gmachl – übergeben. Unter ihrer Leitung hat das GMACHL seine heutige Größe von 73 Zimmern und Suiten, Haubenküche, drei Seminarräumen und einem 1.500 qm großen Wellnessbereich, dem Hotel zugehörigem Tennispark und einer Landmetzgerei erreicht. Seit Generationen stellt das Hotel einen wichtigen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Schwerpunkt in der Region dar. Nicht umsonst darf sich das Romantik Hotel GMACHL über einige bedeutende Auszeichnungen erfreuen.

Michaela Gmachl zeigt zusammen mit dem GMACHL-Team, wie gelebte Tradition und moderner Luxus charmant vereint werden. Mit ihren drei Kindern Theresa, Katharina und Paul ist nicht nur die „Trilogie des Glücks“ vollendet, sondern auch die Zukunft von Österreichs ältestem Familienbetrieb gesichert. Tochter Theresa besucht bereits die Tourismusschule Bad Hofgastein und plant später in das Hotel miteinzusteigen.

Ein Familienbetrieb mit einer solch eindrucksvollen Geschichte wie das Romantik Hotel GMACHL plant und denkt seit jeher in Generationen. Obwohl die Moderne längst im Hotel Einzug gehalten hat, schwören die Gastgeber auf traditionelle Rezepte im Umgang mit ihren Gästen und Mitarbeitern. „Die Bewahrung der Werte verstehen wir als Impuls für unseren Innovationsgeist“, so die Gastgeberfamilie Gmachl. So ist es nicht verwunderlich, dass das 4-Sterne Refugium dafür schon vielfach ausgezeichnet wurde.

Zahlreiche Auszeichnungen für Österreichs ältesten Familienbetrieb

Als jährlich zertifizierter „Best for People“ Betrieb (die besten Arbeitgeber im Tourismus) errichtete die Familie Gmachl 2013 ein eigenes Mitarbeiterhaus mit 36 Komfort-Wohnungen und eigenem Fitnessraum. Das gleichzeitig initiierte Gesundheits-Förderungsprojekt „GMACHL Herzblut“ erhielt damit jene Infrastruktur, die es zur Umsetzung von sportlichen Betätigungen und gesundheitsbezogenen Workshops für die GMACHL Mitarbeiter erfordert.

Der begehrte „Leaders of the Year Award“, der 2013 bereits zum vierten Mal an 17 Vordenker und Visionäre der österreichischen Hotellerie und Gastronomie vergeben wurde, erging 2013 demzufolge in der Kategorie „Bester Arbeitgeber“ an das Romantik Hotel GMACHL. Für das Gesundheitsprojekt „GMACHL-Herzblut“ erhielt das Hotel 2014 vom Land Niederösterreich in der Kategorie „Betriebe“ den österreichischen Vorsorgepreis. 2018 wurde dem GMACHL der „Heritage & Hospitality Award“ verliehen. Diese Auszeichnung erhalten Hotels mit einzigartigem Ambiente, spannender Historie und engagierten Gastgebern. „Connaisseur Circle“ zeichnete 2018 das Hotel als bestes Honeymoonhotel aus.

Das Romantik Hotel heute

Nach dem eindrucksvollen Um- und Ausbau des Hotels im Jahre 2009 stehen den Gästen im Romantik Hotel GMACHL 73 moderne und traditionelle Zimmer und Suiten zur Verfügung, die qualitativ den höchsten und zeitgemäßen Anforderungen entsprechen. Auf 1.500 qm bietet der GMACHL Panorama Spa „Horizont“ mit Infinity-Pool, Saunabereich mit eigenem Damen-Spa, Aktivprogramm und Fitnessraum einen Ausblick auf die atemberaubende Bergkulisse der umliegenden Bergwelt. Die GMACHL Haubenküche krönt den Aufenthalt mit traditionellen Gerichten zubereitet aus frischen, regionalen Produkten und aus der hauseigenen Landmetzgerei. Trotz der Größe schafft es das Romantik Hotel GMACHL, seinen familiären Flair zu bewahren: Wellness, Genuss und Komfort kombiniert mit Österreichischer Bodenständigkeit, Herzlichkeit und Gastfreundschaft. Anlässlich des diesjährigen Jubiläums haben die GMACHL Gäste mit besonderen Pauschalen viel Grund zu feiern.

685 Jahre Hoteltradition mit Stammbaum

Der Unternehmergeist der Gmachls war schon immer legendär. So spendete 1798 Michael Gmachl Grund und Geld, damit die Kirche in Elixhausen erweitert werden konnte. Kirchliche Feste brachten die Leute nach Elixhausen und anschließend in den Gasthof Gmachl. Der Ururgroßvater des Seniorchefs Fritz Gmachl, gründete in Elixhausen die Raiffeisenkasse und die Freiwillige Feuerwehr. Zudem war das GMACHL seit jeher eine wichtige Institution in Elixhausen. So war eine Zeitlang auch die Volksschule hier untergebracht.

Bereits im Jahr 1334 wurde das Anwesen, aus dem das Romantik Hotel GMACHL erbaut wurde, zum ersten Mal als „Gut und Taferne zu Elixhausen“ erwähnt. Zu dieser Zeit hatten die Habsburger die Herrschaft in Österreich inne. Bis Columbus in Amerika an Land ging, sollten nochmals 158 Jahre vergehen. Erster Besitzer der Taferne war, laut Urkunde, ein gewisser Georg – Familienname unbekannt. Georg lebte am Gasthof und hob die Steuern der umliegenden Bauernschaft für das Kloster Nonnberg ein. Die Steuern bestanden damals aus Getreide, Fleisch und Schmalz. Erst im Jahr 1470 tauchte ein Nachname auf: Elixhauser. Dieser Name stand für regen Viehhandel, Metzgereibetrieb und Landwirtschaft. Die Familie war auf Grund dessen eine der wichtigsten der Region und wurde nach dem Namen des Heimatortes benannt. Aus der Taferne ging dann das heutige Hotel hervor. Theresia Elixhauser heiratete 1787 den Gastronomen und Metzger Johann Georg Gmachl. Damit war der Namensgrundstock für das heutige Romantik Hotel GMACHL und die damit verbundene Namensgebung gelegt.

