Incessant Technologies und RuleTek, NIIT Technologies Companies erhalten den Pega Partner Award 2019 für "Excellence in Growth and Delivery"

Las Vegas (ots/PRNewswire) - Incessant Technologies und RuleTek, NIIT Technologies, gaben heute bekannt, dass sie von Pegasystems Inc., dem Softwareunternehmen, das die digitale Transformation bei den weltweit führenden Unternehmen ermöglicht, mit der Auszeichnung "Partner Excellence in Growth and Delivery" ausgezeichnet wurden. Die Auszeichnung wurde Incessant und RuleTek heute auf der jährlichen PegaWorld-Konferenz in Las Vegas überreicht.

Die Auszeichnung ist für die Unternehmen der zweite Gewinn des Pega Partner Award in Folge und würdigt ihre Vordenkerposition durch ihr Engagement in der Pega Community und die allgemeine Lieferexzellenz. Incessant, RuleTek und Pega arbeiten seit über einem Jahrzehnt zusammen, um die langfristige digitale Transformation gemeinsamer Kunden durch die Erzielung von höherem Umsatz zu beschleunigen.

"Wir sind stolz darauf mit dem Pega Partner Award ausgezeichnet worden zu sein", sagte Sreekanth Lapala, EVP & Global Business Head, NIIT Incessant Pvt Ltd. (ehemals Incessant Technologies Pvt. Ltd.). Die Stärke der Pega Platform, ein ganzheitliches Kundenengagement voranzutreiben, kombiniert mit unserer ausgeprägten Führungskompetenz und Liefertreue, ermöglicht es uns, unseren Kunden unübertroffenes Fachwissen zur Verfügung zu stellen, um ihre Ziele in der digitalen Prozessautomatisierung zu erreichen und die Erfahrung ihrer Kunden zu revolutionieren."

"Incessant und RuleTek wachsen weiterhin schnell innerhalb unserer Pega-Community und spielen eine wichtige Rolle im Geschäft von Pega, indem sie unsere Kunden bei ihrer digitalen Transformation unterstützen", sagte Ken Nicolson, Vice President, Global Alliances, Pegasystems. "Wir freuen uns, Incessant und RuleTek als Anerkennung für ihr Engagement für die Vordenkerposition durch ihr Engagement in der Pega Community und allgemeine Lieferexzellenz auszuzeichnen."

Informationen zu NIIT Technologies Ltd.

NIIT Technologies ist ein führender globaler IT-Lösungsanbieter, der es seinen Kunden ermöglicht, durch beispiellose Fachkompetenz an der Schnittstelle zwischen neuen Technologien echte Veränderung in der Geschäftswelt herbeizuführen. Das Unternehmen konzentriert sich auf drei vertikale Schlüsselbranchen: Bank- und Finanzdienstleistungen, Versicherungen, Reisen und Transport. Dieses Spezialwissen wird durch führendes Know-how in den Bereichen Daten & Analytik, Automatisierung, Cloud und Digital ergänzt.

NIIT Technologies hat über 10.000 Mitarbeiter, die Kunden in Nord- und Südamerika, Europa, Asien und Australien betreuen. Sie fördern eine Kultur, die Innovation fördert und ständig nach neuen und einfachen Wegen sucht, um Mehrwert für ihre Kunden zu schaffen.

Weitere Informationen zu NIIT Technologies finden Sie unter www.niit-tech.com.

Informationen zu Incessant Technologies

Die Praxis für die Transformation digitaler Prozesse bei NIIT Technologies wird von ihren beiden spezialisierten Tochtergesellschaften Incessant und RuleTek unterstützt, die über unübertroffene Fachkenntnisse verfügen, um globale Unternehmen bei der Erreichung ihrer Ziele zur digitalen Prozessautomatisierung zu unterstützen und die Erfahrung ihrer Kunden zu revolutionieren.

Incessant und RuleTek sind einer der größten "Pure Play"-Anbieter von BPM Services, der sich auf diesen Bereich spezialisiert hat. Incessant liefert dank der Erfahrung aus über 300 erfolgreichen Kundenimplementierungen und einer Reihe von Produktivitätslösungen mit den Appian- und Pega-Plattformen deutlichen Mehrwert für Kunden in den Bereichen Versicherungen, Banken und Finanzdienstleistungen, Behörden, Fertigung und Reisen.

Safe-Harbour-Erklärung

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen. Das Geschäft unterliegt verschiedenen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den hier angegebenen abweichen. Alle hierin gemachten zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Informationen, die der Geschäftsführung des Unternehmens derzeit zur Verfügung stehen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, irgendwelche zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, die von Zeit zu Zeit von oder im Namen des Unternehmens abgegeben werden können.

