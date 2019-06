Advanced Instruments und LA Biosystems begründen starke Partnerschaft in Belgien zur Unterstützung der wachsenden Märkte für Biotechnologie und Mikrobiologie sowie Lebensmittel und Getränke

Norwood, Massachusetts (ots/PRNewswire) - Advanced Instruments LLC ist erfreut, ankündigen zu können, dass LA Biosystems - ein führender Anbieter von Laborausrüstungen hoher Qualität für die Branchen der Biotechnologie, Biowissenschaften, Mikrobiologie und Lebensmittelsicherheit - jetzt exklusiver Vertreiber seines Portfolios von Osmometern, Kryoskopen, Fluorometern und des Anoxomat®-Gefäßsystems in Belgien ist. LA Biosystems ist ein Schwesterunternehmen der I&L Biosystems GmbH, eines wichtigen Vertreibers der Produkte von Advanced Instruments in Deutschland und Österreich, und ist Teil der I&L Biosystems Europe Group. Diese Firmen engagieren sich für die Bereitstellung von Produkten hoher Qualität und des Angebots von Support und Service mit Erfahrung auf diesen wichtigen Märkten.

"Wir sind erfreut, unsere Partnerschaft mit LA Biosystems nach Belgien ausdehnen zu können, da es für unser Portfolio einen entscheidenden Markt darstellt", sagte Byron Selman, der Präsident und CEO von Advanced Instruments. "Wir investieren in unserer Portfolio von Osmometern - der besten ihrer Klasse - mit Funktionen speziell für die Biotech-Branche, und stellen zudem weitere Verbesserungen unseres Anoxomat-Gefäßsystems zur Verfügung."

"Die Partnerschaft mit führenden Firmen wie LA Biosystems, das über umfassende Erfahrung und Kundenbeziehungen in diesen entscheidenden Märkten verfügt, wird dabei helfen, das Wachstum von Advanced Instruments im Rahmen unserer weiteren Einführung neuer Produkte, die wichtigen Bedarf decken, zu beschleunigen."

Advanced Instruments verfügt über ein Portfolio der Weltklasse von Osmometern für eine und mehrere Proben, die wichtige Funktionen für die klinischen und biotechnologischen Märkte aufweisen. Ähnlich ist das Anoxomat-System eine Lösung für Laboratorien der Mikrobiologie, welche die Qualität des Bakteriumwachstums verbessern und die Arbeitsabläufe optimieren wollen.

LA Biosystems bietet seinen Kunden eine ganze Palette der Produkte für Biotechnologie, Mikrobiologie und Lebensmittelsicherheit an. Zudem verfügt das Unternehmen über Experten für wissenschaftliche Beratung, damit Kunden die besten Lösungen, exzellente Umsetzung und herausragenden Kundendienst erhalten. LA Biosystems konzentriert sich auf die Kunden und engagiert sich für die Wissenschaft. Dies wird das Wachstum von Advanced Instruments auf den Märkten Biotechnologie, Klinik sowie Lebensmittel und Getränke unterstützen.

"Wir sind über die Partnerschaft mit Advanced Instruments sehr erfreut", sagt Louis Spierings, der COO von LA Biosystems. "Das Unternehmen genießt auf den Märkten klinischer Diagnose, Biotechnologie und Analyse von Molkereiprodukten hohes Ansehen. Ihr Portfolio von Osmometern, das Anoxomat-Gefäßsystem und die Instrumente für die Analyse von Molkereiprodukten ermöglichen uns, unseren Kunden entscheidende und innovative Lösungen anzubieten", setzt er hinzu.

Informationen zu Advanced Instruments

Advanced Instruments ist ein weltweiter Anbieter von wissenschaftlichen und analytischen Instrumenten für die Branchen Klinik, Biotechnologie sowie Lebensmittel und Getränke. Seit 1955 unterstützen die Innovationen des Unternehmens Organisationen dabei, die Qualität ihrer Ergebnisse zu verbessern, verlässliche Ergebnisse zu erzielen und die Produktivität am Arbeitsplatz zu steigern. Advanced Instruments bietet ein vielfältiges Produktportfolio an. Weitere Informationen erhalten Sie unter aicompanies.com.

Informationen zu LA Biosystems

LA Biosystems ist die Tochtergesellschaft der I&L Europe Group in den Beneluxländern. Das Unternehmen ist seit 2007 ein führender Anbieter hochwertiger Produkte für die Biowissenschaften für Kunden und Forscher in den Bereichen Mikrobiologie, Zellbiologie, Biotechnologie und Prozesssteuerung in der Region Benelux. Wir arbeiten gemeinsam mit unseren Geschäftspartnern daran, konsistent Produkte hoher Qualität zusammen mit professioneller Beratung und Dienstleistungen anzubieten.

