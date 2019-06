China International Capital Corporation erweitert das US-Investmentbanking-Beratungsgeschäft

New York (ots/PRNewswire) - CICC US Securities, der US-Brokerhändler der China International Capital Corporation ("CICC"), gab heute bekannt, dass er sein strategisches Beratungsgeschäft mit der Einstellung von Zahid Ahmed als Managing Director In der New Yorker Niederlassung ausbaut. Herr Ahmed wird sich auf die Beratung von Verbraucherunternehmen und Private Equity-Firmen konzentrieren.

"Die Aufnahme eines Managing Director von Zahids Format in unser Team spiegelt das kontinuierliche Engagement des Unternehmens wider, unsere Präsenz in Nordamerika auszubauen und unsere grenzüberschreitenden Beratungsleistungen zu verbessern", sagte Steven Foland, Head of Banking bei CICC US Securities. "Wir freuen uns darauf, Zahids Marktpräsenz und die umfassende Expertise in der Konsumgüterbranche zu nutzen, um die Bedürfnisse unserer Kunden weiterhin zu erfüllen."

Herr Ahmed verfügt über 19 Jahre Erfahrung im Investment Banking. Vor seinem Wechsel zu CICC US Securities war Herr Ahmed als Managing Director bei Perella Weinberg Partners in New York tätig. Herr Ahmed war 10 Jahre lang Senior-Mitglied des Beratungsteams von Perella Weinberg und der Consumer and Retail Group. Während seiner Zeit bei Perella Weinberg leitete Herr Ahmed die Investment Banking-Praxis der Kanzlei für Privatkunden in Nordamerika. Zuvor arbeitete er bei Trimaran Capital Partners und der Deutschen Bank. Herr Ahmed begann seine Karriere im Investment Banking bei Goldman Sachs.

Herr Ahmed erhielt einen Bachelor of Arts in Wirtschaftswissenschaften vom Vassar College, wo er mit Auszeichnung abschloss und zu Phi Beta Kappa gewählt wurde, sowie einen Master in Business Administration von der Harvard Business School.

Informationen zu China International Capital Corporation Limited

China International Capital Corporation Limited (CICC, 3908.HK) ist Chinas erste Joint Venture-Investmentbank. Seit der Gründung im Jahr 1995 ist CICC stets bestrebt, unseren Kunden hochwertige Finanzdienstleistungen mit Mehrwert anzubieten. Wir haben ein Full-Service-Geschäftsmodell etabliert, das sich aus Investment Banking, Aktien, FICC, Vermögensverwaltung und Investment Management zusammensetzt und auf einer starken Forschungsgrundlage basiert. Mit Hauptsitz in Peking haben wir Tochtergesellschaften auf dem chinesischen Festland, Niederlassungen in Großstädten wie Shanghai und Shenzhen sowie über 200 Wertpapierfilialen in 28 Provinzen und Kommunen in ganz China gegründet. CICC hat sich auch aktiv in Überseemärkten engagiert und Niederlassungen in Hongkong, New York, Singapur, London, San Francisco und kürzlich Frankfurt eröffnet, um Kunden im In- und Ausland beim Erreichen ihrer strategischen Ziele zu unterstützen.

Rückfragen & Kontakt:

Xiaoxiao Zhang

+8610-6505-1166 Ext.1786

zhangxx @ cicc.com.cn