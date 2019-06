Gruppenauslosung für die FIVB Beach Volleyball WM Hamburg 2019 presented by comdirect & ALDI Nord

BEREITS DIE VORRUNDE VERSPRICHT PURE DRAMATIK!

Hamburg (OTS) - Das Publikum im Kaisersaal des Hamburger Rathauses schnalzte angesichts sportlicher Leckerbissen mit der Zunge: Die Auslosung der Pools für die FIVB Beach Volleyball Weltmeisterschaften Hamburg 2019 presented by comdirect & ALDI Nord ergab eine ganze Reihe höchst pikanter Begegnungen.

Vom 28. Juni bis 7. Juli trifft sich die Beachvolleyball-Elite zum großen Showdown am Hamburger Rothenbaum: Die 48 weltbesten Teams bei Damen und Herren aus 38 Nationen machen sich da die Weltmeistertitel untereinander aus. Und bereits die Auslosung für die jeweils 12 Pools à vier Mannschaften lieferte einen Vorgeschmack darauf, was auf die Fans zukommt. Für knisternde Spannung, pures Drama und Duelle auf höchstem Niveau ist jedenfalls vom ersten Ballwechsel an gesorgt.

„Wir freuen uns sehr darauf, dass das größte Beach-Event bei uns über die Bühne geht“, sagte Andy Grote, Innen- und Sportsenator der Freien und Hansestadt Hamburg, „und wir werden alles Denkbare unternehmen, hier eine spektakuläre Beach-Party zu feiern.“ Aus sportlicher Sicht steht dem jedenfalls nichts im Wege. Immerhin nehmen gleich zehn deutsche Teams den Kampf um die wertvollste Trophäe des Sports auf.

„Die Weltmeisterschaften sind unser Flaggschiff mit dem höchsten Prestige“, so Yu Cao vom Weltverband FIVB. „Daher sind unsere Erwartungen natürlich sehr hoch. Wir sind überzeugt, dass diese WM neue Maßstäbe setzt.“ Dem steht von Seiten des Veranstalters nichts im Wege: „Mit 23 Jahren Beach-Erfahrung in Österreich und fünf Jahren in der Organisation von Events weltweit“, sagt Hannes Jagerhofer, „war Hamburg schließlich unsere Wunschdestination für dieses WM-Turnier!“

Ob die Hansestadt auch für die beiden österreichischen Teams, Clemens Doppler/Alex Horst sowie Robin Seidl/Philipp Waller ein guter Boden ist, muss sich erst weisen. Doppler/Horst jedenfalls bekommen es in ihrer Gruppe unter anderen mit den Russen Krasilnikov/Stoyanovskiy, aktuell Nr. 8 der Weltrangliste, zu tun. Seidl/Waller nehmen es mit den italienischen Routiniers Lupo/Nicolai sowie den Brasilianern André, Weltmeister von Wien 2017, und seinem neuen Partner George auf.

Die Schweiz versucht ihr Glück in Hamburg mit zwei Frauen-Teams und einem Herren-Duo. Joana Heidrich/Anouk Vergé-Dépré treffen in Pool C auf die Kanadierinnen Bansley/Wilkerson und die Deutschen Behrens/Tillmann, Tanja Hüberli/Nina Betschart in Pool H unter anderem auf die Holländerinnen Meppelink/Keizer. Adrian Heidrich/Mirco Gerson schließlich bekommen es in Pool K mit Lion King Aleksandrs Samoilovs und Partner Janis Smedins aus Lettland zu tun.

Der WM-Modus sieht vor, dass sich die beiden erstplatzierten Teams sowie die vier besten Gruppendritten direkt für die KO-Phase qualifizieren. Die restlichen acht drittplatzierten Mannschaften bestreiten eine Zwischenrunde.

Hier gibt es die Pools im Überblick!

See you @ the Beach!

