muraubiennal "Global Beer" startet am 15. Juni 2019 in Murau

Global Beer: Murau veranstaltet vom 15. Juni bis 12. Oktober Österreichs größtes Kulturfestival zum Weltstar Bier.

Graz (OTS) - Das Kulturfestival muraubiennal, das heuer unter dem Titel „Global Beer“ in Szene gesetzt wird, startet am 15. Juni 2019. Die steirische Bierstadt verwandelt sich bis zum 12. Oktober 2019 in einen kulturell-kulinarischen Hotspot und bietet den Besuchern eine Open-Air-Ausstellung von der Bierkultur rund um den Globus bis zur Braugeschichte der Stadt. Dazu kommen Theater, Lesungen, ein Film und die Galerie mit Arbeiten zum Thema „Rausch und Ekstase“ und delikate Festlichkeiten in Murau und auf dem Kreischberg.

muraubiennal-Intendant Ernst Wachernig hat zudem international tätige Murauer eingeladen, individuelle Produktionen zu erarbeiten, die das kulturelle Selbstbewusstsein der Stadt weiter stärken sollen. Ein Schauspieler, der seit Jahren auf internationalen Bühnen arbeitet, ein Haneke-Schüler, der in New York tätig ist und ein Jung-Regisseur des Staatstheaters am Gärtnerplatz in München – sie konnten für Produktionen in ihrer Heimat gewonnen werden.

Die Stadt Murau hat sich erstmals 2017 auf das ehrgeizige und kulturell anspruchsvolle Projekt muraubiennal eingelassen. Global Beer ist der zweite Durchgang und Bürgermeister Thomas Kalcher zeigt sich zufrieden: „Wir haben damit ein Format geschaffen, dass Murau in eine große Auslage stellt. Muraubiennal ist ein wirtschaftlicher Impuls und es stärkt auch unser regionales Selbstbewusstsein.“

Ebenso mit Begeisterung dabei ist die Brauerei Murau, die sich mit eigenen Bieren aktiv in das Festival einbringt.

Global Beer und die Kulinarik

Leberkäse ist der Hauptdarsteller des Kultur-Kulinarischen. Nicht irgendein Leberkäse, sondern einer, der von Haubenköchen aus ganz Österreich inspiriert ist.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.muraubiennal.at

