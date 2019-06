Preisüberreichung „Leos Lesepass 2019“

LH Mikl-leitner: Wer lesen kann, hat den Schlüssel für die Zukunft in der Hand

St. Pölten (OTS/NLK) - „Heuer wurden 18.000 Lesepässe eingesendet und 100.000 Bücher gelesen. Ihr habt gezeigt, dass Lesen – ob selbst, mit den Eltern und Großeltern oder mit Freunden - Spaß und gescheit macht. Wer lesen kann, hat den Schlüssel für die Zukunft in der Hand – von den Zeitungen über die Schulbücher bis hin zu Spielanleitungen im Internet“, sagte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner am heutigen Dienstag bei der Preisüberreichung „Leos Lesepass 2019“ im Niederösterreichischen Landhaus in St. Pölten und bedankte sich bei den Familien und allen Pädagoginnen und Pädagogen für die Unterstützung der kleinen Leser.

Bei der Aktion „Leos Lesepass“ waren wieder alle niederösterreichischen Volks- und Sonderschulen eingeladen, möglichst viele Lesepässe mit Leo-Stickern vollzukleben. Pro Bezirk wurde ein Gewinnerkind gezogen, das ein „Zeit Punkt Lesen“ Paket erhielt. Unter den Gewinnerkindern wurde nochmals als Hauptpreis eine NÖ Card für die ganze Familie verlost. Zudem gab es drei Gewinnerklassen – aus der Allgemeinen Sonderschule Zwettl, der Volksschule Berndorf und der Volksschule Weinzierl. Der Hauptgewinn in Form eines Workshops der „Bezirksblätter“ inklusive Gestaltung einer eigenen Zeitungsseite ging dabei an die VS Weinzierl.

