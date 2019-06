NEOS: Offener Auswahlprozess für Kandidat_innen voll angelaufen

Donig: „Laden alle Bürger ein: Holen wir uns gemeinsam das Land zurück“

Wien (OTS) - Knapp vier Monate vor der vorgezogenen Nationalratswahl ist der offene Auswahlprozess für Kandidatinnen und Kandidaten bei NEOS voll angelaufen. Wie bei der pinken Bewegung üblich, können sich seit letzter Woche alle interessierten, wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger für einen Platz auf der NEOS Liste bewerben. Sowohl bei den Bewerbungen als auch bei neuen Mitgliedsanträgen verzeichnet die Oppositionspartei aktuell „großes Interesse und Zulauf. Die Demokratie in Österreich ist lebendiger denn je“, freut sich Generalsekretär Nick Donig.

„Die Themen und Anliegen für die NEOS 2012 gegründet wurden, sind heute aktueller denn je. Wir laden alle Bürgerinnen und Bürger ein, holen wir uns gemeinsam das Land zurück“, unterstreicht Donig die Offenheit des Prozesses. „Wer diesem Land wieder mehr Anstand und endlich die notwendigen Zukunftsvisionen geben will, kann mit einer Bewerbung zur Kandidatur den ersten Schritt setzen.“

Mitglieder finalisieren NEOS Liste am 6. Juli

Wer auf welchem Listenplatz schlussendlich für NEOS antritt, werden auch bei der kommenden Nationalratswahl Bürger_innen, NEOS_Mitglieder und die gewählten Gremien gemeinsam in drei Schritten beschließen. Die Bewerbungsfrist für eine Kandidatur endet kommenden Sonntag, den 9. Juni. Am 15. Juni werden sich die potentiellen Kandidat_innen einem öffentlichen Hearing in Form eines großen „Demokratie-Marktes“ in Wien stellen. Nach der öffentlichen online Vorwahl ab Ende Juni wird die pinke Liste für die Nationalratswahl am 6. Juli von den Mitgliedern bei einer Versammlung finalisiert.

