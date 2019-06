Bundesheer: Startschuss für Militärmusik aus ganz Österreich

Rund 500 Militärmusiker spielen beim Militärmusikfestival 2019 in Linz auf

Wien (OTS) - Die Proben für das Militärmusikfestival 2019 des Bundesheeres haben bereits begonnen: Vor 4.000 Blasmusikfans zeigen die rund 500 Musikerinnen und Musiker, davon 30 Frauen, aus neun Bundesländern am Donnerstag, 06. Juni 2019, in der TipsArena in Linz ihr Können. Neben der klassischen Marschmusik stehen auch Tanz- und Gesangseinlagen am Programm.

500 Militärmusiker eröffnen Festival

Mit der „Grande Fanfare“ des oberösterreichischen Komponisten Thomas Doss werden alle Militärmusiken das Festival um 19 Uhr gemeinsam eröffnen. Anschließend folgen Showvorführungen der Militärmusiken aus der Steiermark und dem Burgenland. Die Militärmusik Oberösterreich tritt gemeinsam mit den St. Florianer Sängerknaben und Soldaten vom Panzergrenadierbataillon 13 auf. Die Tanzsportgruppe des Heeressportvereins Zwölfaxing präsentiert gemeinsam mit der Militärmusik Burgenland Showtänze. Nach der Pause spielen die Militärmusiken gemeinsam in einem Großkonzert verschiedene Musikstücke. Den krönenden Abschluss bildet schließlich der „Große Österreichische Zapfenstreich“, dirigiert von Militärmusikchef Oberst Bernhard Heher und umrahmt vom Einzug einer Ehrenkompanie der Garde.

"Es ist ein ganz besonderer Moment, fast 500 Musikerinnen und Musiker zu dirigieren und die Kraft der Instrumente zu spüren. Wir alle haben fast ein Jahr trainiert und freuen uns sehr auf das Event und gemeinsam am Festival musizieren zu können", so Militärmusikchef Heher zum Militärmusikfestival.

Kartenkontingent erschöpft

Für all jene, die keine Karten mehr bekommen haben, gibt es dennoch eine Möglichkeit, die Militärmusiker live zu erleben: Bereits heute am Dienstag, den 04. Juni 2019, werden in acht Orten (Weyer, Windischgarsten, Bad Ischl, Obernberg, Völklabruck, Rohrbach, Grieskirchen und Grein) um jeweils 19 Uhr Platzkonzerte gegeben und für das Festival geworben. Am Mittwoch, 05. Juni, werden jeweils vier Militärmusiken in den Statutarstädten Wels und Steyr Sternenmärsche veranstalten und beste Blasmusik spielen; Beginn ist ebenfalls um 19 Uhr.

Wer das Militärmusikfestival 2019 von zuhause aus genießen möchte, für den wird das Konzert am Donnerstag ab 19 Uhr via Livestream auf dem facebook-Account des Bundesheeres (https://www.facebook.com/bundesheer/) ausgestrahlt.

Von Saxophon bis Schlagzeug

Die Österreichische Militärmusik ist von großer kultureller und gesellschaftlicher Bedeutung. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der Traditionspflege im Österreichischen Bundesheer und wesentlich für den Nachwuchs der zivilen Musikkapellen. Unterschiedlichste Instrumente wie Querflöte, Saxophon, Horn aber auch Schlagzeug werden in der Militärmusik gespielt. Die Militärmusik ist in allen Bundesländern vertreten. Österreichweit gibt es acht Militärmusiken der Militärkommandos des jeweiligen Bundeslandes und die Gardemusik Wien.

Interesse?

Spielen Sie ein Instrument und möchten Sie sich bei der Österreichischen Militärmusik bewerben? Mehr Informationen dazu finden Sie unter: www.bundesheer.at/militaermusik

