Bürgermeister Ludwig eröffnete Sozialmarkt in der Böckhgasse

Wien (OTS/RK) - „Die Wiener Sozialmärkte leisten einen ganz wichtigen Beitrag in unserer Gesellschaft. Hier erhalten gerade auch Menschen, die mit sehr geringen finanziellen Mitteln ihr Auslangen finden müssen, wichtige Unterstützung“, sagte Bürgermeister Michael Ludwig heute, Dienstag, anlässlich der Eröffnung eines neuen Sozialmarkts des Samariterbundes in der Meidlinger Böckhgasse 2-4. „Viele Wienerinnen und Wiener beweisen das ganze Jahr über ein großes Herz und spenden Geld und Sachleistungen, aber auch ihre Zeit und Arbeitskraft. Und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Samariterbundes betreuen die Sozialmärkte mit großem Engagement und viel Herz – das spürt man bei jedem Besuch“, so der Bürgermeister. „Ich möchte aber auch den Handelspartnerinnen und -partnern danken, die beste Qualität an Handelswaren für den Sozialmarkt liefern. Auch das unterscheidet Wien von vielen anderen Städten: Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt und das Miteinander im Vordergrund“, sagte Bürgermeister Ludwig.

Bei der Eröffnung anwesend waren neben VertreterInnen des Samariterbundes, der Sozialmärkte und des Handels auch Gemeinderätin Gabriele Mörk, Gemeinderat Jörg Neumayer (beide SPÖ) und Grünen-Gemeinderätin Ursula Berner sowie der Bezirksvorsteher von Meidling, Wilfried Zankl. Dieser sprach davon, dass der Sozialmarkt in seinem Heimatbezirk ein Angebot für alle sei, „denen es nicht so gut geht und die neben der Auswahl an Lebensmitteln auch die Kommunikationsmöglichkeiten an diesem Ort schätzen“.

In den insgesamt vier Samariterbund-Sozialmärkten in ganz Wien können Menschen mit niedrigem Einkommen Dinge des täglichen Bedarfs kostengünstig kaufen. Das Warenangebot reicht von Brot, Milchprodukten, Teigwaren, Obst und Gemüse bis hin zu Hygieneartikeln. Die Preise liegen deutlich unter jenen des Diskonthandels, so wird das Haushaltsbudget etwas entlastet. Außerdem bietet die ‚Kommunikations-Ecke‘ des Samariterbund-Sozialmarkts den Kunden die Möglichkeit Kaffee zu trinken und Erfahrungen austauschen. In regelmäßigen Abständen bieten die Sozialmärkte auch Beratungen zu aktuellen Themen aus dem Bereich Soziales und Gesundheit.

Der Samariterbund-Sozialmarkt in Meidling ist der jüngste von insgesamt vier Märkten in ganz Wien. Weitere Märkte gibt es in der Pillergasse 20 im 15. Bezirk, in der Frömmlgasse 31 in Floridsdorf und in der Gellertgasse 42-48 in Favoriten. Der erste Sozialmarkt des Samariterbundes öffnete vor zehn Jahren.

