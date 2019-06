ORF-„Promi-Millionenshow“: 135.000 Euro für den „Life Ball“

ACHTUNG: SPERRFRIST FÜR ALLE MEDIEN (FERNSEHEN, RADIO, INTERNET, TELETEXT UND PRINT) BIS DIENSTAG, 4. JUNI 2019, 22.45 UHR BEACHTEN!

Wien (OTS) - Cesár Sampson, Ronja Forcher, Lili Paul-Roncalli und Dirk Heidemann – am Dienstag, dem 4. Juni 2019, erspielen sie bei Armin Assingers „Promi-Millionenshow“ um 20.15 Uhr in ORF 2 135.000 Euro für den Life Ball, die von DB Schenker, Durex und Mac zur Verfügung gestellt werden.

Der Life Ball steht am Samstag, dem 8. Juni, live ab 20.15 Uhr auf dem Programm von ORF 1. Alle Infos zur Übertragung und zur weiteren ORF-Berichterstattung in Radio, TV und online sind unter presse.ORF.at abrufbar.

135.000 Euro für „Licht ins Dunkel“ mit Klein-Venedig, der Buhlschaft und Kasachstan

Cesár Sampson sichert mit Unterstützung aller drei Joker und der richtigen Antwort A auf die Frage „Wer tritt heuer als neue Buhlschaft neben ,Jedermann‘ Tobias Moretti bei den Salzburger Festspielen auf? (A: Valery Tscheplanowa, B: Bibiana Beglau, C:

Juliane Köhler, D: Anna Drexler)“ 25.000 Euro für den Life Ball. Ronja Forcher erspielt ebenfalls 25.000 Euro mit Antwort B auf die Frage: „Wie heißt die Hauptstadt jenes Landes, dessen Name einer anerkannten Theorie nach so viel wie Klein-Venedig bedeutet? (A:

Buenos Aires, B: Caracas, C: Quito, D: San Salvador)“

Weitere 50.000 kommen von Lili Paul-Roncalli dazu. Nach Absicherung mit ihrem Telefonjoker gibt sie die richtige Antwort C auf die Frage:

„Nach Akmolinsk, Zelinograd, Akmola und Astana heißt die Hauptstadt Kasachstans nunmehr …? (A: Dochkalif, B: Ohneschah, C: Nursultan, D:

Keinscheich)“ Dirk Heidemann steuert 35.000 Euro zum Gesamtergebnis bei: Er weiß unter Zuhilfenahme des 50:50-Jokers die richtige Antwort A auf die Frage: „Als die Bilder sprechen lernten – mit welchem Filmmusical konnte sich 1927 der Tonfilm durchsetzen? (A: The Jazz Singer, B: Singin’ in the Rain, C: Modern Times, D: The Sound of Music)“.

Der Fragenbaum zur „Promi-Millionenshow“

Auch bei der ORF-„Promi-Millionenshow“ umfasste der Fragenbaum wieder 15 Wissensfragen aus verschiedenen Gebieten und reichte bis zur 75.000-Euro-Frage.

Frage 1: 100 Euro

Frage 2: 200 Euro

Frage 3: 300 Euro

Frage 4: 400 Euro

Frage 5: (Sicherheitsstufe) 500 Euro

Frage 6: 1.000 Euro

Frage 7: 2.000 Euro

Frage 8: 4.000 Euro

Frage 9: 6.000 Euro

Frage 10: (Sicherheitsstufe) 10.000 Euro

Frage 11: 15.000 Euro

Frage 12: 25.000 Euro: Cesár Sampson, Ronja Forcher

Frage 13: 35.000 Euro: Dirk Heidemann

Frage 14: 50.000 Euro: Lili Paul-Roncalli

Frage 15: 75.000 Euro

