Novak: „Neues Volkshilfe Haus ein sozialer Hafen für Döbling und ganz Wien“

Projekt in Heiligenstädter Straße 172 passierte Gemeinderatsausschuss

Wien (OTS/SPW) - Die Errichtung des Volkshilfe Hauses in der Heiligenstädter Straße 172 ist auf Schiene: Das Projekt passierte am Montag einstimmig den betreffenden Gemeinderatsausschuss und wird nun an den Gemeinderat und den Stadtsenat weitergeleitet. Begeistert zeigte sich SPÖ-Landesparteisekretärin und Gemeinderätin Barbara Novak, die auch SPÖ-Bezirksvorsitzende in Döbling ist: „Das Volkshilfe Haus wird ein sozialer Hafen für den Bezirk und ganz Wien werden und zum Wohnen, Entdecken, Mitwirken und Leben einladen.“

Am Standort nahe des Nußdorfer Bahnhofes in Döbling wird mit Baubeginn 2019 ein ganz besonderes Haus entstehen, das der Volkshilfe eine Vielzahl an Nutzungsmöglichkeiten eröffnet. Neben einer betreuten Kinder- und Jugendlichen-Wohngemeinschaft werden auch weitere Wohneinheiten geschaffen, die Menschen mit sozialer Benachteiligung sehr kostengünstig zur Verfügung stehen werden. Eine Vielzahl an Gemeinschaftsräumen in allen Geschoßen des Hauses und als besonderes Highlight die Dachterrasse bieten in Zukunft einen idealen Rahmen für gemeinschaftliche Veranstaltungen.

Das Volkshilfe Haus wird aber natürlich auch der gesamten Bevölkerung von Döbling und Wien offenstehen und mit attraktiven Angeboten locken: Im Erdgeschoss des Gebäudes ist ein großzügiger Shop für Second-Hand-Ware eingeplant. Ein Kaffeebereich wird zudem zum Verweilen einladen, kann aber auch für alle möglichen Aktionen und Veranstaltungen genutzt werden.

