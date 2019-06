Polaris Award für politische Kommunikation: Pick&Barth konnte mit drei Kampagnen überzeugen

Wien (OTS) - Die European Association of Political Consultants (EAPC) verlieh in ihrer jährlichen Konferenz in Athen am Freitag, den 31. Mai 2019, die internationalen Polaris Awards. Heuer konnte die Wiener Agentur für Kommunikation, Strategie und Digitales "Pick & Barth" in drei Kategorien überzeugen und den Preis zum ersten Mal nach Österreich bringen. Ausgezeichnet wurden "Meine SV“ mit dem Hauptverband der Österreichischen Sozialversicherung, der "Smoke Free Award“ mit VIVID und "#sichersein“ mit der Asylkoordination Österreich.

Besonders freut Managing Partner Yussi Pick, der die Preise in Athen entgegennahm, dass das vielseitige Spektrum der Agentur ausgezeichnet wurde: "Von einer Kampagne mit gutem Mix aus klassischer PR und digitalen Content Stories, über Awarenesskommunikation bis hin zu einer Mobilisierungkampagne ist unser Team in allen Facetten moderner Kommunikation zuhause und wurde dafür erneut ausgezeichnet."

Der Polaris Award ist ein weltweiter Wettbewerb für politische Kommunikation, Kampagnen und Public Affairs. Zum dritten Mal evaluierte eine internationale Jury aus anerkannten Kampagnen-ManagerInnen und politischen StrategInnen die Einreichungen und wählte die besten Arbeiten aus. JurorInnen waren von der Bewertung der eigenen Kategorien ausgeschlossen. Weitere Infos unter: https://eapcevents.com/awards

Näheres zur Agentur Pick&Barth unter: https://www.pickundbarth.at/

