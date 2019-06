Urban Transformations 02: Die kreative Klasse und die Krise der Stadt

Richard Florida im Gespräch mit Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou

Wien (OTS) - Mit seinem 2002 erschienenen Bestseller „The Rise of the Creative Class“ vertritt der Ökonom Richard Florida die These, dass Städte ein Umfeld schaffen sollen, welches kreative Menschen anzieht, da diese einen maßgeblichen Einfluss auf die wirtschaftliche Dynamik einer Region haben. 15 Jahre später zieht er mit seinem neuen Werk „The New Urban Crisis“ Bilanz.

Mit Richard Florida, Vortrag und anschließend im Gespräch mit Maria Vassilakou



Donnerstag, 06.06.2019 um 19:00 Uhr

Platinum Vienna im Uniqa Tower (Untere Donaustraße 21, 1020 Wien)



Wir weisen darauf hin, dass diese Veranstaltung in englischer Sprache durchgeführt wird.Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung unter https://eveeno.com/UrbanTransformations02

Rückfragen & Kontakt:

Andreas Baur

Mediensprecher Vzbgm. Maria Vassilakou

andreas.baur @ wien.gv.at

0664 831 74 49