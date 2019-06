Eine Sommeraktion, die bewegt, gefällt und gesund hält

Sozialversicherung und Sportministerium präsentieren das Sommerprogramm von „Bewegt im Park“ für ganz Österreich. Sängerin Virginia Ernst sorgt für prominente Unterstützung.

Wien (OTS) - Fit, gesund und glücklich! Wenn Ihnen dieses Motto gefällt, kommen Sie zu Bewegt im Park! Sport sorgt für mehr Ausdauer und Kraft und ist eine wahre Wunderwaffe gegen Erkrankungen aller Art. Darüber hinaus ist wissenschaftlich erwiesen, dass Sport tatsächlich glücklich macht. All diese positiven Auswirkungen wollen die Kooperationspartner – Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger, Sportministerium und die österreichischen Breitensportverbände – mit ihrer gemeinsamen Bewegungsinitiative fördern.

Mehr als 450 Bewegungskurse locken auch heuer wieder zu Qigong, Yoga, Fußball, Pilates und Co. in Parks, Fußgängerzonen und auf öffentliche Plätze. Von Tirol bis ins Burgenland motivieren professionelle Trainer der Sportvereine von ASKÖ, ASVÖ und der SPORTUNION zu Bewegungsspielen, Speedtennis, Cross Fit u. v. m. und geben Tipps, um gesund und fit zu bleiben. Jede Woche bei jedem Wetter zur gleichen Zeit. Anmeldung und Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Alle Bundesländerprogramme sind auf www.bewegt-im-park.at abrufbar.

Sport als Gesundheitsdienstleister



Bewegt im Park hat einen politischen Ursprung. Dieser ist u. a. im Nationalen Aktionsplan Bewegung begründet, der die Zusammenarbeit der Krankenkassen mit dem organisierten Sport im Bereich der gesundheitsorientierten Bewegung vorsieht. „Bewegt im Park ist ein wegweisendes Gesundheitssport-Projekt“, betont Philipp Trattner, Sektionschef im Sportministerium. „Unser Ziel ist es, die Menschen mit konkreten und leicht zugänglichen Angeboten zu erreichen und zu motivieren. Unsere Sportvereine und Sportverbände demonstrieren hier auf beeindruckende Weise, welches Potential im Sport quasi als Gesundheitsdienstleister steckt.“

Gesund bleiben durch Bewegung leicht gemacht

„Bewegungsmangel ist eine zentrale gesundheitspolitische Herausforderung und ein wichtiger Ansatzpunkt zur Stärkung der Gesundheit“, so Alexander Biach, Vorsitzender im Hauptverband. „Bewegt im Park ist hierbei ein Erfolgsmodell und zeigt, wie einfach man im Alltag gesund bleiben kann.“



„Ganz im Sinne unserer Mission ‚Wir bewegen Menschen‘ liegt uns als SPORTUNION besonders viel am Fitness- und Gesundheitssport. Im Vorzeigeprojekt Bewegt im Park beweisen unsere 4370 Vereine mit vielseitigen und hochqualitativen Angeboten eindrucksvoll, welchen wichtigen Beitrag sie zur Gesundheitsvorsorge in Österreich leisten“, betont Peter McDonald, Präsident der SPORTUNION Wien.



Neue Sportarten ausprobieren



Prominent unterstützt wird Bewegt im Park von der Sängerin und ehemaligen Eishockey-Weltmeisterin Virginia Ernst. Erst kürzlich tauschte sie für die ORF-Unterhaltungsshow Dancing Stars die Eisfläche gegen das Tanzparkett und gibt sich überzeugt: „Es lohnt sich, aus seinen gewohnten Bewegungsmustern einmal auszubrechen und neue Sportarten auszuprobieren. Das Kursangebot von Bewegt im Park ist dafür eine gute Gelegenheit.“

Teilnehmerzahlen haben sich mehr als vervierfacht

Wurden im ersten Projektjahr 2016 mit 121 Bewegungsangeboten rund 14.000 Menschen erreicht, konnte die Teilnehmerzahl 2018 mit 454 Kursen mehr als vervierfacht werden. Die Latte für 2019 liegt also hoch. Die Bewegungskurse finden zwischen 7 Uhr morgens und 20 Uhr abends statt. Da sollte es sich für jeden einmal ausgehen, einen Kurs auf dem Weg zur Arbeit, als willkommene Abwechslung am Nachmittag oder abends vor dem Nachhausehgehen, zu besuchen. Also nicht vergessen: Turnschuhe einpacken!



