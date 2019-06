Bibel TV erweitert Sendegebiet in Österreich (FOTO)

Hamburg (ots) - Das christliche Programm ist seit Ende April auch in der Weststeiermark / Graz zu sehen

Bibel TV erweitert sein Sendegebiet in Österreich: Seit dem 30.4. 2019 ist der christliche Sender auch in der Weststeiermark/Graz über DVB-T2 zu empfangen. In Zusammenarbeit mit ORS comm, Tochtergesellschaft des größten terrestrischen Sendernetzbetreibers in Österreich, ORS GmbH & Co KG, wurde das Programmangebot für 40.000 registrierte Nutzer und 9.000 Abonnenten in der Region erweitert.

"Dass das 24-Stunden-Programm des christlichen Senders nun auch in der zweitgrößten Stadt Österreichs zu sehen ist, ist ein wichtiger Schritt zur Erweiterung des Empfangsgebiets für Bibel TV und ein zusätzliches verlässliches TV-Angebot für die Nutzer in dieser Region", so Beate Busch, Executive Vice President, Prokuristin Bibel TV. Der Sender stellt die Übertragungen von Gottesdiensten, Spielfilme, Talk, unterhaltsame Serien, Dokumentationen und Themenabende zu christlichen Aspekten des Lebens in den Mittelpunkt des Programmangebotes.

"Wir freuen uns, dass Bibel TV nun auch im Raum Graz über simpliTV für viele Fernsehhaushalte in höchster Qualität, einfach und kostengünstig empfangbar ist", sagt ORS-Geschäftsführer Norbert Grill.

Nutzer empfangen Bibel TV in Graz unter:

- 162.000 HH Dachantenne

- 125.000 HH Außenantenne

- 66.700 HH Zimmerantenne

Über Bibel TV: Der christlich ausgerichtete Free-TV-Sender Bibel TV strahlt ein 24-stündiges Vollprogramm aus, das das gesamte Spektrum journalistischer und unterhaltender Sendeformate abbildet. Zu empfangen ist Bibel TV europaweit via ASTRA (SD, HD); in Deutschland, Österreich und der Schweiz über das digitale Kabel, DVB-T2, und IP-TV sowie als Livestream im Web und über die Bibel TV App. Die gemeinnützige GmbH hat 16 Gesellschafter, die katholische und evangelische Kirche in

Deutschland halten je 12,75% der Anteile.

