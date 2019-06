Angelobung: 2,8 Millionen sahen aktuelle ORF-Berichterstattung

Wien (OTS) - Die aktuelle ORF-TV-Berichterstattung samt Sondersendungen zur gestrigen (3. Juni 2019) Angelobung der neuen Bundesregierung erreichte insgesamt 2,783 Millionen (weitester Seherkreis) Zuseherinnen und Zuseher, das sind 37 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab 12 Jahren. Der ORF-2-Hauptabend widmete sich bis 23.00 Uhr durchgehend der heimischen Innenpolitik: Die „ZiB spezial“ um 20.15 Uhr erreichte 529.000 Zuschauerinnen und Zuschauer bei 21 Prozent Marktanteil, der „Report spezial“ 534.000 bei 21 Prozent MA, die „ZIB 2“ 620.000 bei 25 Prozent und der abschließende „Runde Tisch“ 536.000 bei 25 Prozent MA.

Die Berichterstattung zur Regierungsangelobung stieß auch in den Online-Nachrichtenangeboten des ORF auf hohes Publikumsinteresse: Die ORF-Nachrichtenseiten im Web und die Apps erzielten laut interner Statistik am Montag mehr als 9 Mio. Pageimpressions.

Die auf der ORF-TVthek sowie auf news.ORF.at und anderen ORF.at-Seiten inkl. Apps bereitgestellten Live-Streams und Video-on-Demand-Angebote zur Regierungsangelobung erzielten am gestrigen Montag, dem 3. Juni, laut AGTT/GfK TELETEST Zensus in Österreich insgesamt 99.000 Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge) und 351.000 Bruttoviews (Videostarts). In Summe lag das Gesamtnutzungsvolumen bisher bei 1,8 Mio. Minuten.

Die Angelobung der Übergangsregierung und die Vorstellung der neuen Ministerinnen und Minister sind auch im ORF TELETEXT wieder auf großes Interesse gestoßen. Die entsprechenden Seiten im Teletext-Österreich-Paket der Radioinformation verzeichneten gestern insgesamt 478.000 Zugriffe.

