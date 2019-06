Der ORF-Kultursommer ist eröffnet! Präsentation des umfassenden Programmschwerpunkts der Senderflotte

Mehr als 1.000 Sendungen und 500 Stunden in TV und Radio

Wien (OTS) - Von den großen und kleinen Bühnen zwischen Bodensee und Neusiedler See auf die größte Medienbühne des Landes! Mit einer hochkarätig besetzten Gala im ORF RadioKulturhaus wurde gestern, am Montag, dem 3. Juni 2019, der opulente ORF-Kultursommer eröffnet, der die wichtigsten Festspielhighlights aus allen Bundesländern, dazu jede Menge Berichterstattung und Begleitprogramm wie Dokumentationen und Künstlergespräche, präsentiert. Der Einladung von ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz folgten rund 200 Gäste, darunter zahlreiche Kunst- und Kulturschaffende sowie Vertreterinnen und Vertreter aus Medien, Politik und Wirtschaft, sowie kulturinteressierte ORF-Konsumentinnen und -Konsumenten.

Für glanzvolle musikalische Bühnenmomente sorgten an dem von Teresa Vogl und Peter Fässlacher moderierten Abend die Opernstars Camilla Nylund, Rachel Frenkel und Peter Edelmann, der auch in seiner Funktion als Intendant der Seefestspiele Mörbisch anwesend war, weiters Multipercussionist Christoph Sietzen, Amadeus-Award-Gewinnerin AVEC und ein Blechbläserensemble des ORF RSO Wien.

ORF-Generaldirektor Wrabetz: „Public Value in Reinkultur“

„Es erfüllt mich mit Stolz, dass der ORF – neben seiner vom Publikum geschätzten und in diesen Tagen besonders gefragten Kernkompetenz als Österreichs Informationssender Nummer eins – auch mit dem umfassenden Kultursommer-Schwerpunkt einmal mehr die Stärke und Qualität des öffentlich-rechtlichen Rundfunks unter Beweis stellen kann“, sagt ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz. „Mit mehr als 1.000 Sendungen und 500 Programmstunden, davon rund 300 TV- und Radio-Übertragungen von 70 Festivals und Schauplätzen in allen Bundesländern, viele davon live, bietet die ORF-Senderflotte freien Zugang zu den wichtigsten Kulturhöhepunkten der kommenden Wochen. Ich bedanke mich bei allen Partnern und Kulturschaffenden des Landes sowie den beteiligten Redaktionen, die diese Kulturoffensive im Dienst unseres gemeinsamen Publikums erst möglich machen. Das ist Public Value in Reinkultur!“ so Wrabetz.

Unter den Gästen der ORF-Kultursommer-Eröffnung waren u. a. Salzburgs Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler mit Intendant Markus Hinterhäuser und Konzertchef Florian Wiegand, Staatsoperndirektor Dominique Meyer, der Geschäftsführer der Wiener Philharmoniker, Michael Bladerer, NÖKU-Geschäftsführer Paul Gessl, der neue Künstlerische Leiter der Oper im Steinbruch St. Margarethen, Daniel Serafin, mit seinem diesjährigen Regieduo Cornelius Obonya und Carolin Pienkos, der Geschäftsführer der Vereinigten Bühnen Wien, Franz Patay, weiters ÖVP-Kultursprecherin Maria Großbauer, Schauspielerin Konstanze Breitebner, Filmregisseur Chico Klein und Kammersänger Josef Luftensteiner. Der ORF war neben ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz u. a. vertreten durch Programdirektorin Kathrin Zechner, Radiodirektorin Monika Eigensperger, TV-Kulturchef Martin Traxl, die ORF-III-Geschäftsführer Peter Schöber und Eva Schindlauer, Ö1-Chef Peter Klein und RSO-Intendant Christoph Becher.

Über die ORF-Kultursommer-Höhepunkte und die gestrige Präsentation berichtet heute, am 4. Juni 2019, ein „Kultur Heute Spezial“ um 19.45 Uhr in ORF III. Morgen, am Mittwoch, dem 5. Juni, zeigt ein „Seitenblicke Spezial“ um 21.50 Uhr in ORF 2 die Highlights des Abends.

Sommernachtsgala, Sommernachtskonzert, „Rigoletto“, „Orphée aux enfers“, Klassik unter Sternen u. v. m.

Der ORF-Kultursommer – eine der umfangreichsten jährlichen Programmschwerpunkte des Österreichischen Rundfunks – ist somit eröffnet! Die Kulturflotte mit ihren TV-Sendern ORF 2 und ORF III sowie dem deutschsprachigen Gemeinschaftsprogramm 3sat, ihren Radios – allen voran Ö1 –, den neun Landesstudios mit regionalen wie nationalen Sendungen und Beiträgen sowie dem ORF.at-Netzwerk ist auch im Sommer 2019 wieder verstärkt im Dienst von Kunst und Kultur unterwegs. So berichtet, überträgt und präsentiert der ORF im Auftrag seines Publikums das Beste des heimischen Festivalgeschehens von allen kulturellen Hotspots des Landes.

„Rigoletto“ aus Bregenz, „Orphée aux enfers“ („Orpheus in der Unterwelt“) aus Salzburg, „Die Zauberflöte“ aus St. Margarethen, die Sommernachtsgala Grafenegg, das Sommernachtskonzert der Wiener Philharmoniker aus Schönbrunn, „Klassik am Dom“ aus Linz, „Klassik unter Sternen“ aus Stift Göttweig, die styriarte-Klangwolke, aktuelle Produktionen der Wiener Staatsoper anlässlich ihres 150-Jahr-Jubiläums, der Ingeborg-Bachmann-Preis aus Klagenfurt — das sind nur einige der Highlights des ORF-Kultursommers 2019. Mehr als 500 Stunden Programm in Fernsehen und Radio mit u. a. mehr als 50 TV-Übertragungen in ORF 2, ORF III und 3sat sowie 160 Übertragungen in Ö1, mehr als 1.000 aktuellen Kulturberichten, zahlreichen Dokumentationen und Gesprächsformaten rücken das reichhaltige Kulturschaffen in Österreich gebührend ins Rampenlicht.

Weitere Details zu den Programmen des ORF-Kultursommers 2019 sind in der Pressemappe unter presse.ORF.at abrufbar.

Stimmen der Partner des ORF-Kultursommers 2019

Salzburgs Festspielpräsidentin Dr. Helga Rabl-Stadler: „Wir freuen uns auf einen besonders reichhaltigen Festspielsommer. Dank ORF können Kulturdurstige in ganz Österreich mit uns feiern, auch wenn sie nicht nach Salzburg kommen können. Seit 1925, der ersten Festspielübertragung, hat sich die Partnerschaft ständig weiter vertieft. Danke Ö1, danke ORF 2 und danke ORF III.“

Staatsoperndirektor Dominique Meyer: „Ein regelrechtes Jubiläumsfeuerwerk haben wir – Wiener Staatsoper und ORF – gemeinsam vor Kurzem veranstaltet! Die Zusammenarbeit, die wohl noch nie so eng war wie derzeit, ist von gegenseitiger Wertschätzung und Inspiration geprägt – und höchst erfreulich! Ich war beeindruckt und beglückt von den vielen Sendungen und Übertragungen quer über die verschiedenen Kanäle und Programme, v. a. in ORF 2, ORF III und Ö1. Dank dieser weitreichenden Kooperation konnten wir es Opernfans in ganz Österreich und darüber hinaus ermöglichen, an unseren Feierlichkeiten teilzuhaben. Dafür danke ich von Herzen den Verantwortlichen und den engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der ORF-Familie – und freue mich auf den Staatsopernmonat Juni in ORF III und viele weitere spannende Projekte.“

Rudolf Buchbinder, Künstlerischer Leiter des Grafenegg Festivals:

„Der ORF begleitet Grafenegg seit seiner Gründung und trägt jedes Jahr dazu bei, Grafenegg und seine Konzerte zu den Menschen zu bringen. Das ist eine wunderbare Bestätigung unserer Arbeit und zeigt, welch hohen Stellenwert Kunst und Kultur in unserer Gesellschaft einnehmen.“

Intendantin der Bregenzer Festspiele Mag. Elisabeth Sobotka: „Die enge, gute und kontinuierliche Zusammenarbeit mit dem ORF ist für uns von unschätzbarer Bedeutung. Die Höhepunkte sind erneut die Übertragungen der Opernaufführungen am See und im Haus, ‚Rigoletto‘ und ‚Don Quichotte‘. Die Bregenzer Festspiele erreichen dadurch ein Publikum, das sonst nicht unbedingt mit dem Festivalprogramm in Berührung kommt. Aber auch die kontinuierliche Berichterstattung und Begleitung – regional und national – sind für unsere Arbeit essenziell.“

Michael Bladerer, Geschäftsführer der Wiener Philharmoniker: „Der ORF begleitet die Wiener Philharmoniker vom Sommernachtskonzert in Schönbrunn, zum Jubiläumskonzert in der Mailänder Scala bis zu Konzert- und Opernhighlights bei den Salzburger Festspielen. Durch diese Zusammenarbeit können wir unsere musikalische Botschaft einem breiten Publikum zugänglich machen! Wir sind dem ORF für seine kontinuierliche Zuverlässigkeit sehr dankbar.“

