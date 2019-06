GEO-Tag der Natur startet großes Aktionswochenende zu nachhaltigem Konsum und Artenschutz mit Veranstaltungs-Highlights in Berlin

Hamburg / Berlin (ots) - Auftaktveranstaltung mit Podiumsdiskussion am 14. Juni in Berlin mit Staatssekretärin Rita Schwarzelühr-Sutter und Bestseller-Autor Peter Wohlleben / Aktionswochenende am 15./16. Juni im Ökodorf Brodowin bei Berlin

Am 15. und 16. Juni findet der GEO-Tag der Natur mit hunderten Aktionen in ganz Deutschland statt. Forscher und Naturinteressierte schwärmen aus, um die Tier- und Pflanzenarten in verschiedenen Ökosystemen zu dokumentieren. Damit wollen sie auf die Artenvielfalt vor unserer Haustür aufmerksam machen und die Menschen für deren Schutz und Erhalt sensibilisieren.

Bei der Hauptveranstaltung des GEO-Tag der Natur auf dem Hof des Ökodorfs Brodowin in Berlin-Brandenburg erwarten die TeilnehmerInnen spannende Exkursionen, Vorträge und Aktionen rund um nachhaltigen Konsum und Artenschutz in der Landwirtschaft. Unter dem Leitmotiv "Essen, was schützt" gehen ArtenexpertInnen und Naturinteressierte zentralen Fragen auf den Grund: Wie lassen sich Landwirtschaft, Lebensmittelkonsum und Artenschutz in Einklang bringen, und wie können Verbraucher durch ihre Kaufentscheidungen zum Artenschutz beitragen? Antworten auf diese und weitere Fragen bietet auch die Podiumsdiskussion zum Auftakt des diesjährigen GEO-Tag der Natur am 14. Juni in Berlin, bei der GEO-Chefredakteur Christoph Kucklick u.a. mit Staatssekretärin Rita Schwarzelühr-Sutter und Bestseller-Autor Peter Wohlleben spricht.

Die Programm-Highlights am Hauptveranstaltungsort Berlin

1. Podiumsdiskussion "Essen, was schützt" mit renommierten Gästen

Bei der Auftaktveranstaltung des diesjährigen GEO-Tag der Natur

diskutiert GEO-Chefredakteur Christoph Kucklick u.a. mit Rita

Schwarzelühr-Sutter (Bundesumweltministerium), Peter Wohlleben

(Förster und Bestseller-Autor) und Dr. Hannes Petrischak (Heinz

Sielmann-Stiftung) über die Aspekte nachhaltigen Konsums und die

Möglichkeiten einer Landwirtschaft, die zum Artenschutz beiträgt.

Bertelsmann-Repräsentanz

Unter den Linden 1, Berlin

14.06. / 18:00 Uhr

Anmeldung (bis 06. Juni) unter: unterdenlinden1 @ bertelsmann.de

2. Experten-Exkursion und Artendokumentation im Ökodorf Brodowin

Das Ökodorf Brodowin verbindet auf einzigartige Weise

Landwirtschaft mit Landschaftsschutz. Hier wird bereits "Essen, das

schützt" erzeugt und verkauft. Bei Exkursionen in das angrenzende

Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin können Besucher gemeinsam mit

ExpertInnen Arten bestimmen und Einblick in die Abläufe des Ökodorfs

erhalten.

Ökodorf Brodowin

Brodowiner Dorfstraße 89, Chorin

Ganztägig ab 10:00 Uhr

3. Workshop Naturfotografie mit GEO-Fotograf

Beim Fotografie-Workshop mit dem GEO-Fotografen Karsten Nitsch

lernen Besucher die Grundlagen der Naturfotografie kennen und begeben

sich mit der Kamera auf Spurensuche im Biosphärenreservat.

Ökodorf Brodowin

Brodowiner Dorfstraße 89, Chorin

15.06. und 16.06./ 12:00 und 15:00 Uhr

Veranstaltungs-Tipps der Heinz Sielmann-Stiftung im Berliner Umland

1. Nachtwanderung zum Ziegenmelker

Bei der geführten Nachwanderung können Besucher die seltene

nachtaktive Vogelart "Ziegenmelker" aus nächster Nähe beobachten und

Spannendes über Zugvögel in der Region erfahren.

Sielmanns Naturlandschaft

Döberitzer Heide, Dallgow-Döberitz

14.06. / 21:00 Uhr

2. Führung zu lebenden Fossilien - Urzeitkrebse entdecken

Die Vielfalt der Natur können TeilnehmerInnen bei einer Führung

durch die Döberitzer Heide erleben. Dort werden die besonders

seltenen Schild- und Feenkrebse genauer untersucht und ihr Lebensraum

von Experten vorgestellt.

Sielmanns Naturlandschaft

Döberitzer Heide, Dallgow-Döberitz

16.06. / 15:00 Uhr

Für den Besuch im Ökodorf Brodwin ist keine Anmeldung erforderlich. Die Veranstaltungen der Heinz Sielmann Stiftung sind ab sofort für die Anmeldung unter sielmann- stiftung.de/veranstaltung verfügbar. Weitere Informationen zum GEO-Tag der Natur e.V. sind unter geo-tagdernatur.de zu finden. Naturinteressierte können dort außerdem eigene Projekte anmelden und sich über das weitere, deutschlandweite Angebot informieren.

Die diesjährigen Partner des GEO Tags der Natur e.V. sind: Heinz Sielmann-Stiftung, Ökodorf Brodowin, Bertelsmann SE & Co. KGaA

