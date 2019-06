EINLADUNG: „Sag’s dem Blümel“ – Neue Volkspartei Wien lädt zu aktiver Bürgerbeteiligung

Mitreden, zuhören und klare Antworten – So schaut türkise Politik in Wien aus

Wien (OTS) - „Türkise Politik bedeutet, dass wir aktive Bürgerbeteiligung ernst nehmen. Wir laden die Wienerinnen und Wiener ein, mitzureden, mitzudiskutieren und mitzugestalten“, erklärt Landesgeschäftsführerin Bernadette Arnoldner das Veranstaltungsformat der Neuen Volkspartei Wien. Unter dem Titel „Sag’s dem Blümel“ steht Landesparteiobmann Gernot Blümel zu allen Themen, die den Menschen wichtig sind, Rede und Antwort.

Die bereits zweite Veranstaltung findet am morgigen Mittwoch in Floridsdorf statt. Ab 18 Uhr stellt sich Gernot Blümel im Einkaufszentrum „Citygate“ den Fragen der Menschen. „Wenn es ein Anliegen gibt, das die Menschen an die Politik herantragen möchten, ist dafür bei dieser Veranstaltung die richtige Gelegenheit“, so Arnoldner. „Mitreden, zuhören und klare Antworten geben – so schaut türkise Politik in Wien aus!“

„Sag’s dem Blümel“

Zeit: Mittwoch, 5. Juni 2019, 18:00 Uhr

Ort: Einkaufszentrum Citygate, Wagramer Straße 195, 1210 Wien

Anmeldung unter team@gernot-bluemel.at oder www.sagsdembluemel.at

