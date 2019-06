Christof Stelzer leitet Produktentwicklung & IT bei Drei.

Wien (OTS) - Christof Stelzer (48) verantwortet als Senior Head of Products & IT bei Hutchison Drei Austria GmbH die Produktentwicklung für Privat- und Geschäftskunden im Mobilfunk-, Daten- und Festnetzbereich ebenso wie den gesamten IT-Betrieb für alle Kunden und Mitarbeiter. Damit wechselt Stelzer vom externen Berater des Unternehmens in eine leitende Position bei Drei. Er berichtet direkt an Chief Technical Officer Matthias Baldermann, der die Leitung dieses Bereichs mit rund 200 Mitarbeitern per Jahresanfang interimistisch übernommen hatte.

„Wir freuen uns sehr, dass wir Christof Stelzer als Mitarbeiter gewinnen konnten. Er hat in den letzten Jahren international Consultingerfahrung gesammelt, uns in den Merger-Phasen mit Orange und Tele2 erfolgreich begleitet und hier maßgeblich an der technischen Zusammenführung der Unternehmen mitgearbeitet“, so CTO Matthias Baldermann.

Christof Stelzer: „Mein Ziel war es immer, Unternehmen nachhaltig erfolgreich zu positionieren. Das werde ich auch jetzt gemeinsam mit meinem Team tun. Wir werden unseren Kollegen ein verlässlicher Partner bei der Entwicklung innovativer Lösungen sein, die den Vorstellungen unserer Kunden entsprechen und so einen Mehrwert für alle bieten. Dabei sehen wir uns als Vermittler zwischen technischer Komplexität und einfacher Anwendung.“

Der gebürtige Münchner ist verheiratet und war in leitenden IT-, Procurement- und Controlling-Positionen tätig, bevor er sich 2008 selbständig machte und sich als erfolgreicher Spezialist für Unternehmensanalysen, Reorg-Programme und Telco-Merger in Europa positionierte.

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte 2018 einen Umsatz von 881 Mio. Euro und zählt rund 3,9 Mio. Kunden. Als führender Telekommunikations-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Seit seinem Start im Jahr 2003 gilt das Unternehmen als Pionier bei einfachen Lösungen für das digitale Leben bis hin zu M2M/IoT-, Netzwerk- und IT-Services für Unternehmen. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskunden verfügt Drei mit einer Bevölkerungs-Abdeckung von 98 Prozent auch über das leistungsfähigste LTE-Netz des Landes.

