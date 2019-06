ORF III am Mittwoch: Dokupremiere „Leben im Mürztal – Forstarbeit an der Baumgrenze“ in „Heimat Österreich“

Außerdem: „ORF III LIVE: Gedenkfeierlichkeiten 75 Jahre D-Day“, „ORF III Spezial“ zur ORF-Initiative „MUTTER ERDE“, „science.talk spezial“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information zeigt am Mittwoch, dem 5. Juni 2019, um 12.30 Uhr die „Gedenkfeierlichkeiten 75 Jahre D-Day“ in „ORF III LIVE“ aus Portsmouth in Hampshire. Vertreter aus aller Welt werden vor Ort sein, u. a. US-Präsident Donald Trump und die britische Premierministerin Theresa May.

Anlässlich der ORF-Initiative „MUTTER ERDE: Verwenden statt Verschwenden“ zeigt „ORF III Spezial“ die Dokus „Geplanter Murks“ (18.30 Uhr) von Anna Katharina Wohlgenannt und „Achtung Verpackung“ (22.45 Uhr) von Bernhard Hain.

Im Hauptabend präsentiert „Heimat Österreich“ die Dokupremiere „Leben im Mürztal – Forstarbeit an der Baumgrenze“ (20.15 Uhr). Karin Schiller begleitet in der Region Mürzsteg mehrere Steirer, die in der Grünen Mark hoch oben in den Bergen den Wald betreuen. Maschinen kommen hier meistens nicht in Frage. Fast alles muss von Hand geschnitten und die steilen Wege hinunter transportiert werden. Schon immer waren die Transportwege sehr einfallsreich angelegt. Allerdings ist der Beruf des Holzknechtes im Aussterben begriffen.

Der Film „Land der Berge: Der Schafberg im Salzkammergut“ (21.05 Uhr) von Lutz Maurer erkundet anschließend einen Berg mit zwei Gesichtern. Während man von St. Wolfgang die Gipfelregion in mehreren Stunden zu Fuß oder schneller mit der Zahnradbahn erreichen kann, bilden Hunderte Meter hohe, glatte, zum Teil überhängende Felsmauern die Nordwand des Berges.

Um 21.55 Uhr taucht Andreas Jäger in „Quantensprung“ in die faszinierende Welt der Forensik ein und zeigt, mit welchen hochmodernen Methoden Verbrechen im 21. Jahrhundert aufgeklärt werden. Dabei steht ihm der deutsche Kriminalbiologe Mark Benecke zur Seite.

Zum Abschluss des Abends berichtet Barbara Stöckl in „science.talk spezial: 10 Jahre IST Klosterneuburg“ (23.35 Uhr) von den Feierlichkeiten zum 10-jährigen Bestehen des Institutes of Science and Technology Austria.

