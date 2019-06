Fotoausstellung in Wien: Skandal Vollspaltenboden in der Schweinehaltung

Passant_innen ausnahmslos entsetzt: für einen Vollspaltenboden sind nur diejenigen, die daran verdienen – VGT fordert Ende dieser Tierqual! Im Juni Abstimmung im Parlament!

Es dürfte am 12./13. Juni einen Initiativantrag der Liste JETZT im Parlament geben, den Vollspaltenboden in der Schweinemast zu verbieten. Nur die ÖVP ist für diese Tierqual, wie sich bei der Abstimmung zu einer entsprechenden Resolution im Wiener Rathaus gezeigt hat. Doch die ÖVP ist in der Minderheit. Bis zur Konstituierung der nächsten Regierung sind die Abgeordneten im Parlament frei. Sie können nach ihrem Gewissen abstimmen, und sind an keine Regierungsvereinbarung mit der ÖVP gebunden. Das ist die große Chance für den Tierschutz. Wir appellieren an alle Abgeordneten mit Herz, diesen Initiativantrag für ein Verbot des Vollspaltenbodens in der Schweinehaltung zu unterstützen. Diese unfassbare Tierquälerei muss ein Ende haben. Da steht eine große Mehrheit der Menschen im Land dahinter! Wer nicht mitstimmt, wird vom Tierschutz bei der nächsten Wahl an den Pranger gestellt! Martin Balluch, VGT-Obmann

Wien (OTS) - Die Zustände sind so grauenhaft, dass man es der Öffentlichkeit kaum zumuten kann. Aber was man da sieht, ist nicht die illegale Haltung von Schweinen durch ein „schwarzes Schaf“ unter der Schweinebauernschaft. Das ist der Normalfall bei 60 % der Schweinebetriebe! Die Tiere liegen verzweifelt auf hartem Boden, im Dreck, der nie gesäubert wird, ohne weiches Stroh. Sie haben geschwollene Gelenke, blutende Wunden an Ohren und Schwänzen, rot entzündete Augen. Aus der Mülltonne starrt uns eines der zahlreichen Schweine an, die an der Haltung auf Vollspaltenboden zugrunde gegangen ist. Eine einzige Anklage gegen die Gesellschaft. Wie können wir so etwas nur zulassen, wo wir doch Tierschutz als Staatsziel in der Bundesverfassung stehen haben und uns einbilden, ein Volk mit einem Herz für Tiere zu sein!



Diese Bilder wurden heute vom VGT auf offener Straße in Wien im Rahmen einer Galerie präsentiert. Zu keinem Tierschutzthema bisher bedurfte es so wenig Erklärung, warum es sich um Tierquälerei handelt, wie beim Vollspaltenboden. Niemand kann diese Bilder ansehen und dabei gleichgültig bleiben. Und doch geschieht dieser Skandal in unser aller Namen.



VGT-Obmann Martin Balluch hofft auf ein baldiges Ende der Vollspaltenböden: „Es dürfte am 12./13. Juni einen Initiativantrag der Liste JETZT im Parlament geben, den Vollspaltenboden in der Schweinemast zu verbieten. Nur die ÖVP ist für diese Tierqual, wie sich bei der Abstimmung zu einer entsprechenden Resolution im Wiener Rathaus gezeigt hat. Doch die ÖVP ist in der Minderheit. Bis zur Konstituierung der nächsten Regierung sind die Abgeordneten im Parlament frei. Sie können nach ihrem Gewissen abstimmen, und sind an keine Regierungsvereinbarung mit der ÖVP gebunden. Das ist die große Chance für den Tierschutz. Wir appellieren an alle Abgeordneten mit Herz, diesen Initiativantrag für ein Verbot des Vollspaltenbodens in der Schweinehaltung zu unterstützen. Diese unfassbare Tierquälerei muss ein Ende haben. Da steht eine große Mehrheit der Menschen im Land dahinter! Wer nicht mitstimmt, wird vom Tierschutz bei der nächsten Wahl an den Pranger gestellt!“

