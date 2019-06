ORF SPORT + mit dem Handball-Frauen-WM-Play-off-Spiel Ungarn – Österreich

Ebenfalls am 5. Juni: Pressekonferenzen zum Ladies Cupfinale und mit Anna Veith

Wien (OTS) - Programmhighlights am Mittwoch, dem 5. Juni 2019, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen von der Pressekonferenz zum Ladies Cupfinale 2019 um 11.00 Uhr, von der Pressekonferenz „Anna Veith fünf Monate nach dem Kreuzbandriss“ um 12.15 Uhr und vom Handball-Frauen-WM-Play-off-Spiel Ungarn – Österreich um 18.00 Uhr, die Höhepunkte vom Casino Grand Prix Lassee 2019 um 19.40 Uhr und vom Austrian-Football-League-Match Dacia Vienna Vikings – Swarco Raiders Tirol um 20.15 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr und das Funsport-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 22.45 Uhr.

Das Finale im SPORT.LAND.NÖ-Frauen-Cup zwischen SKN St. Pölten und der SG USC Landhaus/Austria Wien wird am 8. Juni in Rohrendorf bei Krems ausgetragen (live in ORF SPORT +). Bei der Pressekonferenz zum Finale am 5. Juni in der Südstadt sind Celia Liese Brancao-Ribeiro (Sportliche Leiterin SKN St. Pölten), Hannes Spilka (Trainer SG USC Landhaus / Austria Wien), Jasmin Eder (Kapitänin SKN St. Pölten Frauen) und Martina Mädl (Kapitänin SG USC Landhaus / Austria Wien) mit dabei. Reporterin ist Alina Zellhofer.

Knapp fünf Monate nach ihrem Kreuzbandriss nimmt Ski-Olympiasiegerin Anna Veith bei einer Pressekonferenz am 5. Juni in Wien erstmals Stellung zu ihrer Zukunft und informiert im Beisein von ÖSV-Präsident Prof. Peter Schröcksnadel über Ihre weiteren Karriere-Pläne. Reporter ist Peter Brunner.

Im Hinspiel des WM-Playoffs musste sich Österreichs Handball-Frauen-Nationalteam im Raiffeisen Sportpark Graz Ungarn mit 23:41 (9:20) beugen. Ungarn erspielte sich damit eine perfekte Ausgangsposition für das Rückspiel am 5. Juni in Zalaegerszeg. Kommentator ist Johannes Hahn.

Details unter http://presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ oder das „Golfmagazin“ können auch über die ORF-TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden.

