EuroPride 2019 – KAV hisst Regenbogenfahne

Hacker, Czernohorszky und KAV-Generaldirektion betonen Bedeutung von Inklusion und Anti-Diskriminierung bei Fahnenhissung im Wilhelminenspital

Wien (OTS) - Die Stadt Wien und der Wiener Krankenanstaltenverbund (KAV) bekennen sich zu einer starken öffentlichen Gesundheitsversorgung, mit gleichem Zugang zu allen Leistungen für alle Wienerinnen und Wiener, unabhängig von Einkommen, Alter, Geschlecht, sexueller Orientierung, sozialem Status oder Herkunft. Der KAV setzt mit der Beflaggung aller Spitäler und Pflegewohnhäuser mit der Regenbogenfahne im Rahmen der EuroPride 2019 ein Zeichen.

„Wien ist eine Stadt der Inklusion und Toleranz, das gilt auch für das Gesundheitswesen. Deshalb wollen wir weiter sensibel sein, mögliche Barrieren erkennen und abbauen“, betonte Gesundheitsstadtrat Peter Hacker bei der Fahnenhissung im Wilhelminenspital in Ottakring.

„Wien ist die Regenbogenhauptstadt Österreichs. Das bedeutet für uns, dass wir uns in allen Bereichen dafür einsetzen, dass alle Menschen in unserer Stadt frei von Diskriminierung leben können“, betonte Anti-Diskriminierungsstadtrat Jürgen Czernohorszky. „Im Rahmen der EuroPride setzen viele Institutionen vom Wiener Rathaus über den KAV bis zu den Bädern mit Regenbogenfahnen ein Zeichen für Akzeptanz und Vielfalt. Damit senden wir als Stadt eine klare Botschaft an alle Wienerinnen und Wiener: egal wie du bist, egal wen du liebst: Wien liebt dich“, so der Stadtrat.

Diversitätsmanagement im KAV

Ein gleicher Zugang zu allen Leistungen ist nur dann möglich, wenn Barrieren erkannt und abgebaut werden. „Wir tragen als KAV eine Verantwortung und stehen zu Inklusion, Antidiskriminierung und Gleichstellung. Im Rahmen des Diversitätsmanagements sensibilisieren wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und tragen so zur Aufklärung in der Wiener Bevölkerung bei“, erklärte Generaldirektorin Evelyn Kölldorfer-Leitgeb.

Der Wiener Krankenanstaltenverbund (KAV) ist einer der größten Dienstgeber und gleichzeitig einer der größten Dienstleister der Stadt Wien. Rund 30.000 MitarbeiterInnen aus über 70 Nationen behandeln über 400.000 stationäre Patientinnen und Patienten und rund 3,1 Millionen ambulante PatientInnen im Jahr.

