Donaustadt: Musik-Talente spielen Donnerstag im Stadl

Wien (OTS/RK) - Begabte junge Menschen musizieren am Donnerstag, 6. Juni, im „Kultur-Stadl Eßling“ (22., Eßlinger Hauptstraße 96). Auf Einladung des Vereines „Kulturfleckerl Eßling“ sind ab 19.00 Uhr mehrere Gruppen aus der „Musikschule Donaustadt“ zu Gast in dieser Veranstaltungsstätte, darunter das Ensemble „Big Band Jazz-Connections 22“. Als künstlerischer Leiter der Formation fungiert der Saxophonist Nikolaos Afentulidis. Auch der Sänger Rene Kraga, Jazz-Trios und die Combo „Kaisermühlen Electric Band“ wirken an dem empfehlenswerten Konzert mit. Der Eintritt ist frei. Vergabe von Zählkarten: Telefon 0677/630 19 868, E-Mail reservierung@kulturfleckerl.at.

Spätere Veranstaltungen im „Kultur-Stadl Eßling“ reichen vom Zither-Konzert bis zum Country- und Western-Abend. Vom Jazz-Fest bis zum Rock-Programm und „wienerischen“ Liedern bietet das ehrenamtlich arbeitende „Kulturfleckerl Eßling“-Team gute Unterhaltung für (fast) jeden Musik-Geschmack. Auskünfte dazu gibt die Obfrau, Angela Hannappi, unter der Rufnummer 0699/180 646 40 oder per E-Mail: kultur@kulturfleckerl.at.

Allgemeine Informationen:

Musikschule Donaustadt: www.wien.gv.at/bildung/schulen/musikschule/standorte/

Saxophonist Nikolaos Afentulidis: www.afentulidis.com/

Verein „Kulturfleckerl Eßling“: www.kulturfleckerl.at

Kulturelle Aktivitäten im 22. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/donaustadt/

