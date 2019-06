Es muss nicht immer ein Antibiotikum sein!

Studiendaten zeigen ein vergleichbares Therapieergebnis des pflanzlichen Arzneimittels CANEPHRON® beim akuten, unkomplizierten Harnwegsinfekt

Wien (OTS) - Eine gute Nachricht für Betroffene, die unter den unangenehmen und schmerzhaften Symptomen eines Harnwegsinfektes leiden, wie beispielsweise ständigem Harndrang, Brennen und Schmerzen beim Wasserlassen und nicht selten an Bauchkrämpfen und Unterleibsschmerzen. Auch wenn 97 % der Harnwegsinfekte (HWI) unkompliziert verlaufen (3), ist schnelle Hilfe notwendig, weshalb Blasenentzündungen der zweithäufigste Grund für eine Antibiotikaverschreibung sind. (4)

Experten raten jedoch schon lange dazu, Antibiotika möglichst gezielt und sparsam einzusetzen.

Eine 2018 veröffentlichte klinische Studie (2) zeigt, dass Canephron® sich mit einem der meist verordneten Antibiotika messen und dazu beitragen kann, die ambulante Verordnung von Antibiotika deutlich zu reduzieren.

Studienautor Univ.Prof. Dr. Florian Wagenlehner: "Es gibt einen Paradigmenwechsel in der Therapie des akuten, unkomplizierten Harnwegsinfekts. Bei 50 bis 60 % der PatientInnen mit einer unkomplizierten Harnwegsinfektion könnte man auf Antibiotika verzichten." (1)

Eine Studie mit 659 Frauen im Alter von 18 bis 70 Jahren, bei der untersucht wurde, ob sich das pflanzliche Arzneimittel Canephron® bei der Behandlung eines akuten, unkomplizierten Harnwegsinfektes mit der Antibiotika-Standardtherapie (Fosfomycin-Trometamol) messen kann, zeigte eindrucksvolle Ergebnisse:

Die Reduktion der Symptome durch Canephron® war auf vergleichbarem Niveau wie beim Antibiotikum – sowohl hinsichtlich der Beschwerdefreiheit als auch bei der Schnelligkeit der Wirkung.

8 von 10 der Frauen konnten gemäß der Studie ihren Harnwegsinfekt ausschließlich mit Canephron® wirksam behandeln.

Im Gegensatz zu chemisch-synthetischen Arzneimitteln wie Antibiotika, die nur aus einer einzigen Substanz bestehen, sind pflanzliche Arzneimittel Vielstoffgemische, die aus vielen unterschiedlichen Einzelsubstanzen bestehen, die genau in dieser Kombination ihre Wirkung erzielen.

Ein weiterer Vorteil : Sie haben seltener Nebenwirkungen und greifen auch bei langfristiger Einnahme die Darmflora nicht an. Experten nennen dies den „natürlichen Schutz des Mikrobioms“.

Über CANEPHRON®:

Canephron ist® ein rezeptfreies und apothekenpflichtiges pflanzliches Arzneimittel auf Basis traditioneller Zulassung. Die einzigartige pflanzliche Zusammensetzung von Canephron® ist für Patienten mit akuter, unkomplizierter Blasenentzündung aufgrund der krampflösenden, schmerzlindernden, entzündungshemmenden und bakterienausspülenden Eigenschaften durch sein breites pharmakologisches Wirkprofil besonders wertvoll. Canephron® Dragees sind als Packung zu 60 Stück ausschließlich in Apotheken erhältlich.

Über BIONORICA®:

Bionorica ist einer der führenden Hersteller von pflanzlichen Arzneimittel weltweit und verbindet die moderne Pharmaforschung mit der Wirkkraft der Pflanzen. Gemäß dem Begriff „Phytoneering“ , wird dabei das Wirkstoffpotenzial der Pflanzen (Phytos) durch den Einsatz moderner Forschung und Technologien (engineering) gehoben. Der Fokus bei der Forschung, sowie bei den am Markt angebotenen Arzneimitteln liegt bei BIONORICA in den Bereichen Atemwegserkrankungen (zB SINUPRET®) und Frauengesundheit.

In Österreich gibt es zwei Standorte: Die Vertriebsniederlassung, Bionorica Austria GmbH, ist in Wien Donaustadt (Tech Gate Vienna), Bionorica research GmbH, die unternehmenseigene Forschung, sitzt in Innsbruck. Im dortigen „Phyto-Valley“, einer der weltweit führenden Regionen für Pflanzenwirkstoff-Forschung, wird Produktentwicklung genauso wie Wirkstoff-Forschung für den gesamten Konzern betrieben. Insgesamt sind damit in Österreich mehr als 60 MitarbeiterInnen bei Bionorica beschäftigt.

