willhaben Most-Wanted 2019: So zockt Österreich

Pro Monat mehr als zwei Mio. Suchanfragen zu Konsolen und Games Der Gameboy feiert ein sensationelles Comeback

Wien (OTS) - am 4. Juni 2019. Kommende Woche steigt in Los Angeles wieder die Computerspiel-Messe „Electronic Entertainment Expo“, kurz E3, eines der ganz großen Highlights der internationalen Gaming-Szene. willhaben nimmt die Kult-Messe erneut zum Anlass, einen Blick auf die heimische Szene und aktuelle Zahlen zu werfen: Wie zockt Österreich? Welche Spiele liegen im Trend, welche Konsolen werden am häufigsten gesucht und was sind die heimlichen All-Stars?

Zwei Millionen Gaming- und Konsolen-Suchen im April

Österreichs digitaler Marktplatz hat auch die Suchanfragen im Bereich Gaming analysiert: Alleine im vergangenen April, wurden mehr als zwei Millionen Suchanfragen rund um Games und Konsolen registriert!

Game-Charts: Die beliebtesten Spiele der Österreicher auf willhaben

War im vergangenen Jahr zu dieser Jahreszeit durch die nahende Weltmeisterschaft in Russland noch „FIFA 18“ auf Rang eins, belegte im April 2019 Red Dead Redemption 2 den ersten Platz der Game-Suchen auf willhaben. RDR 2 verwies damit "Fifa 19" und "Days Gone" auf die Plätze. Auch Interessant: GTA und Call of Duty, bei der bislang letzten Auswertung noch auf Rang zwei und drei, fielen dafür bei dieser Erhebung sogar aus den Top 10.

Die Top 10 Spiele bzw. Spielserien

Red Dead Redemption 2 Fifa 19 Days Gone Sekiro Pokemon Resident Evil 2 Spiderman Zelda Minecraft Kingdom hearts 3





Most-Wanted: Das sind die beliebtesten Konsolen auf willhaben

Angetrieben von umfangreicher Berichterstattung rund um seinen 30. Geburtstag feiert der Gameboy ein sensationelles Comeback als derzeit meistgesuchte Konsole auf willhaben. Die Hybrid-Konsole „Switch“ hat gegenüber dem bislang letzten Ranking zwar die PlayStation 4 hinter sich lassen können, muss sich aber auch heuer wieder mit Rang 2 begnügen. Hinter Vorjahrssieger PS4 folgen die Xbox One und die PS3.

Die Top 5

Nintendo Gameboy Nintendo Switch PS4 Xbox One PS3

Portable King: Gameboy

Die Portable-Welt ist insgesamt fest in Nintendo-Hand: Als derzeit insgesamt gefragteste Konsole unter den willhaben-Usern belegt der Gameboy natürlich auch im Portable-Ranking den Platz an der Sonne. Auf den Plätzen folgen Nintendo Switch, Nintendo 3DS, die PlayStation Portable und Nintendo 2DS. Die PSP schafft es somit als einzige Konsole, die nicht aus dem Hause Nintendo stammt, unter die Top 5 des Portable-Rankings.

Die Top 5

Nintendo Gameboy Nintendo Switch Nintendo 3DS PlayStation Portable Nintendo 2DS

Aktuelle Gaming-Highlights vom willhaben-Marktplatz:

Aktuelle Gaming-Highlights vom willhaben-Marktplatz:



Quelle: Stichwortsuchen auf willhaben im April 2019

