Festnahmen durch EGS

Wien (OTS) - 03.06.2019, 13.00 – 15.00 Uhr

2., Wien-Leopoldstadt

Beamte der EGS (Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität) konnten am 3. Juni 2019 in Wien-Leopoldstadt zwei mutmaßliche Suchtmittel-Dealer festnehmen. Geringe Mengen Marihuana, Heroin und Bargeld wurden sichergestellt. Der 30-jährige Österreicher und der 19-Jährige Afghane befinden sich in Haft.

