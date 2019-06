AK Jopsy: Kostenlose App der Arbeiterkammer hilft, berufliche Interessen zu ermitteln

Linz (OTS) - Die Arbeiterkammer baut ihr Service im Bereich Information, Beratung und Orientierung für Bildung und Beruf weiter aus. AK Jopsy, eine kostenlose App zur Ermittlung von beruflichen Interessen und passenden Berufen, ergänzt ab sofort die AK-Angebotspalette.

Die richtige Ausbildung zu finden, ist nicht einfach. Entscheidungen zum Bildungsweg fallen oft auf Basis unzureichender Informationen über das Ausbildungsangebot und über Berufsfelder. Dazu kommt oft noch eine Unklarheit über die eigenen beruflichen Interessen und persönlichen Stärken. „Entscheidungen zum Bildungsweg sind wichtige Weichenstellungen im Leben. Die AK möchte dabei helfen. Wir unterstützen nun neben den Erwachsenen verstärkt auch Jugendliche, Eltern und Lehrkräfte mit speziellen Informations- und Serviceangeboten“, erklärt AK Präsident Dr. Johann Kalliauer.

Interessen-Check mittels Bewertung von Bildern

Das neueste Produkt der AK ist ein Berufsinteressencheck auf Bilderbasis zur Unterstützung des Berufsorientierungsprozesses von Jugendlichen. Er dient als erster Schritt zum Wunschberuf. Im Unterschied zu herkömmlichen Interessentests kommt AK Jopsy fast ohne Text aus. Die App zeigt 60 Bilder, die leicht erkennbar unterschiedlichste Berufe darstellen. Die Jugendlichen bewerten diese Bilder bzw. die Berufe auf einer Skala je nach ihrem persönlichen Interesse. Abschließend erhalten sie sofort ein eigenes Interessenprofil und dazu passende Berufsvorschläge inklusive Kurzinfos zu den einzelnen Berufen. Diese können nach Bildungsabschlüssen zusammengefasst und gefiltert werden: von Lehrberufen bis hin zu Berufen mit Studienabschluss. Der Interessencheck dauert nur knapp 10 Minuten. Um Feedback und weitere Anregungen von nahestehenden Personen zu erhalten können die Ergebnisse auf Wunsch auch an Eltern, Freunde oder Lehrer/-innen versendet werden.

Schritt für Schritt zum Wunschberuf

Zusätzlich zum Interessenprofil und den dazu passenden Berufsvorschlägen werden die Nutzer/-innen angeregt, sich mit weiteren Fragen im Bildungs- und Berufsorientierungsprozess auseinanderzusetzen und die Ergebnisse mit Hilfe der App zu sichern: Wo liegen meine persönlichen Stärken? Was ist für mich bei der Berufswahl wichtig? Welche Infos brauche ich für eine gute Entscheidung? Die App begleitet die Nutzerin und den Nutzer damit durch die gesamte persönliche Berufsorientierung.

Berufsorientierung, die Spaß macht!

AK Jopsy funktioniert auf einer fundierten wissenschaftlichen Basis im Zusammenwirken mit einer innovativen visuellen und technischen Umsetzung. Wissenschaftler/-innen, Webdesigner/-innen und Bildungsexperten/-innen der AK entwickelten gemeinsam die leicht zu bedienende App. „Berufsorientierung wirkt für Jugendliche manchmal etwas verstaubt und ist für Eltern oft auch mühsam. Das muss nicht sein! Unser Angebot macht Spaß, bietet Anregungen und knüpft bewusst an die Gewohnheiten der User in Apps und Social Media an. AK Jopsy soll für junge Menschen ein erster lustvoller Schritt auf der Suche nach dem optimalen Beruf sein“, sagt AK-Präsident Kalliauer.

Die neue App der Arbeiterkammer ist ab sofort im google-Playstore und im Apple Appstore kostenlos verfügbar.





Rückfragen & Kontakt:

Arbeiterkammer Oberösterreich

Hans Promberger

050 6906 2161

hans.promberger @ akooe.at

ooe.arbeiterkammer.at