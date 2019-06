Grüne Alsergrund/Kreutz: Mehr Bäume für den Alsergrund!

Die Grünen Alsergrund freuen sich über die Unterstützung der Stadt für viele neue Bäume im 9. Bezirk

Wien (OTS) - Mit dem neuen, zusätzlichen Budget der Stadt Wien für neue Bäume werden nun auch am Alsergrund zahlreiche Neupflanzungen von Bäumen möglich. Bereits bei den ersten Gesprächen zu Jahresbeginn wurde von den Grünen Alsergrund der dringende Bedarf an Bäumen im 9ten bei der Bezirksvorstehung angemeldet. Konkret wurden neue Bäume in der Nussdorfer Straße, Lazarettgasse, Alserbachstraße, Hörlgasse und Türkenstraße verhandelt.

„Wir sind ein dicht verbauter Bezirk, in dem Asphalt und Mauern die Hitze vor allem für Kinder und ältere Menschen schwer erträglich machen. Deshalb müssen wir in unseren Straßen neue Bäume pflanzen, die Schatten bilden und unsere Luftqualität verbessern. Bäume sind die effizientesten „Klimaanlagen“, so die stv. Bezirksvorsteherin Momo Kreutz. „Jetzt können auch in unseren Straßen am Alsergrund viele neue Bäume gesetzt werden“.

Die Grünen Alsergrund haben bereits in den letzten Jahren die Basis für eine Baumoffensive gelegt. Mit Vorschlägen für neue Baumpflanzungen von großkronigen Bäumen wollen sie die Straßenräume für die BewohnerInnen attraktiv machen und einen weiteren Beitrag zum Klimaschutz leisten.

„Sowohl in der kommenden Bezirksvertretungssitzung als auch bei den Budgetverhandlungen werden wir sicherstellen, dass die Mittel für die Mitfinanzierung durch den Bezirk für alle beantragten Straßenzüge zur Verfügung stehen,“ bekräftigt die Klubobfrau der Grünen Alsergrund, Josefa Molitor Ruckenbauer.

Rückfragen & Kontakt:

Kommunikation Grüne Wien

(+43-1) 4000 - 81814

presse.wien @ gruene.at

http://wien.gruene.at