Rezept gegen Hitze: Lustiges Taschenbuch schnappen und ab in den Schatten! (FOTO)

Berlin (ots) - Die Großwetterlage läutet mit Hitzewellen den Sommer 2019 ein. Abhilfe verschafft nur ein Motto: "Ich packe meinen Koffer mit dem Lustigen Taschenbuch Sommer Nr. 9 und suche mir ein schattiges Plätzchen." Somit starten nun auch in Entenhausen die Vorbereitungen für eine lange Sommer-Urlaubszeit. Egal wohin die Reise geht, ob nach Balkonien, in die Karibik oder auf den heimischen Campingplatz: Ein gutes Buch gehört auf jeden Fall in die Reisetasche! Denn Ferienzeit ist Lesezeit. Der Sonderband Walt Disney Lustiges Taschenbuch Sommer Nr. 9 sorgt an heißen Sommertagen für erfrischenden Lesespaß. Donald Duck gönnt sich zum Beispiel vier Wochen Auszeit auf der sonnenverwöhnten Isola Illuminata. Die Ente hat dafür das ganze Jahr gespart. Auch in seiner Rolle als Phantomias hat er pflichtbewusst vorausgearbeitet und Entenhausens Halunken hinter Schloss und Riegel gebracht. So kann Donald guten Gewissens die Ferien an der Seite seiner Liebsten genießen.

Ab dem 17. Juni erscheint der Sonderband LTB Sommer Nr. 9 (7,99 EUR) bei Egmont Ehapa Media. Die 15 Abenteuer von Donald Duck und Co. bringen Schwung in jede Urlaubs-Hängematte.

Inhalt:

Lügen haben Heldenbeine

Ferien für lau

Der Starpianist

Exakte Wissenschaft

Ferien à la jedermann

Absolute Ruhe

Traumurlaub

Irrwege des Glücks

Kampf um das Paradies

Abwechslung muss sein

Nicht von dieser Welt

Verkaufsheld wider Willen

Urlaub nach Maß

Bewegte Ferien

Die goldene Feder



