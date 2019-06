karriere.at Umfrage: Ist Feiertag ein freier Tag? Für jeden Dritten im Notfall nicht

13 Prozent der Arbeitnehmer müssen sogar immer erreichbar sein

Linz (OTS) - Fast jeder dritte österreichische Arbeitnehmer muss auch an Feiertagen beruflich erreichbar sein, zumindest im äußersten Notfall. Das hat eine aktuelle Online-Umfrage von karriere.at mit 660 Beteiligten ergeben.

„Bist du an Feiertagen beruflich erreichbar?“, wollte das Karriereportal rechtzeitig vor Pfingsten von seinen Usern wissen. 53 Prozent erklärten: „Nein. Feiertag heißt freier Tag.“ „Ja, aber nur im äußersten Notfall“, antworteten 30 Prozent. Immerhin 13 Prozent müssen nach eigenem Bekunden ständig erreichbar sein. Vier Prozent schränkten ein: „Nur per Mail oder Messenger, nicht am Telefon.“

Anders das Bild, das Unternehmensvertreter zeichnen: 73 Prozent der 117 befragten HR-Manager, Geschäftsführer und Führungskräfte erklärten, dass ihre Mitarbeiter an Feiertagen auf jeden Fall frei haben. Für nur 15 Prozent braucht es ausschließlich in Notfällen Erreichbarkeit. Acht Prozent antworteten mit Mail bzw. Messenger. Für lediglich vier Prozent der Firmenvertreter muss die Belegschaft immer erreichbar sein.

Work-Life-Balance: Mehr als ein Lippenbekenntnis

„Allein das Gefühl, dauernd verfügbar sein zu müssen, kann schon schwerwiegende gesundheitliche Folgen haben“, warnt Thomas Olbrich, Chief Culture Officer bei karriere.at. Dass laut der Erhebung mehr als jeder zweite Arbeitnehmer den Feiertag ausschließlich zur Erholung nutzen kann, wertet er als positives und wertvolles Signal. „Die vielzitierte Work-Life-Balance darf nicht nur ein Lippenbekenntnis sein. Ausgeglichene Mitarbeiter sind motiviertere und damit erfolgreichere Mitarbeiter“, betont Olbrich.

