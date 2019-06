Hitzeschutz statt hitzefrei: Freude am Lernen auf Knopfdruck

Solarbetriebene Netzmarkisen sorgen für kühle Klassenzimmer

Aufgrund der vermehrten und längeren Hitzeperioden in den letzten Jahren hatten Schüler und Lehrer auch vermehrt mit dem Problem von überwärmten Klassenräumen zu kämpfen Bürgermeister Karnthaler über die Beweggründe für die Anschaffung des Sonnenschutzes

Ernstbrunn (OTS) - Unterricht bei über 30 Grad im Schatten? Österreichweit schwitzen Schüler und Lehrer in den Klassenzimmern aufgrund von fehlenden Sonnenschutzsystemen. Die Volksschule im niederösterreichischen Lanzenkirchen wurde aufgrund des wachsenden Bedarfs neu gebaut und im Jahr 2000 eröffnet. Nicht nur der Platzmangel, auch die steigenden Temperaturen in den südseitig orientierten Klassenzimmern waren für Schüler, Lehrer, Bürgermeister und Schuldirektion eine Herausforderung. „ Aufgrund der vermehrten und längeren Hitzeperioden in den letzten Jahren hatten Schüler und Lehrer auch vermehrt mit dem Problem von überwärmten Klassenräumen zu kämpfen “, erklärt Bürgermeister Karnthaler die Beweggründe für die Anschaffung des Sonnenschutzes.

Seit 2016 verfügt die Volksschule Lanzenkirchen über ein modernes und effizientes Verschattungssystem. FAKRO, der weltweit zweitgrößte Hersteller von Dachflächenfenstern, hat die Verschattungssysteme VMZ in solarbetriebener Ausführung für Fenster geliefert. Seitdem die neuen Netzmarkisen installiert sind, hat Direktorin Doris Benesch eine verbesserte Lern- und Lehrqualität seitens der Schüler und Lehrer wahrgenommen.

Druckfähiges Bildmaterial und den gesamten Pressetext finden Sie auf: https://www.fakro.at/presseinformationen/pressetexte/



Rückfragen & Kontakt:

Bianca Schmidt, M.A.

FAKRO Dachflächenfenster GmbH

PR & Öffentlichkeitsarbeit

M: +43 664 2514686

E: prkontakt @ fakro.at

W: www.fakro.at