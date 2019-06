Sima: Saisonstart am erweiterten CopaBeach

41.000 m² Erholungsgebiet an der Neuen Donau für den Urlaub zum Null-Tarif

Wien (OTS) - Fast doppelt so groß wie im Vorjahr präsentiert sich – bei herrlichem Sommerwetter - der neugestaltete CopaBeach am Saisonstart 2019 für Badegäste und Erholungssuchende.

Mit Abschluss der Arbeiten am Bauabschnitt 2 - vom Restaurant Rembetiko bis zum Sportplatz der Volksschule Donau-City - stehen den Wienerinnen und Wienern jetzt rund 500 Meter komplett neugestaltete Uferfläche mit vielen Freiflächen und vielfältiger Gastronomie zur Verfügung, insgesamt wurden 41.000 m² Fläche neugestaltet.

„Urlaub in Wien, zum Nulltarif, das ist der neue CopaBeach, der mit der U 1 bequem in nur 6 Minuten vom Stephansplatz zu erreichen ist. Meine Priorität bei der Neugestaltung waren Freiräume, an denen nicht konsumiert werden muss. Dazu gibt es Sandstrand, Grünflächen und unterschiedlichstes gastronomisches Angebot“, so Umweltstadträtin Ulli Sima. Drei Trinkbrunnen und eine Dusche runden das kostenlose Bade-Angebot am CopaBeach ab. Sima hat das Freizeitparadies in der Donaustadt gestern mit Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy und dessen Stellvertreter Karl Gasta eröffnet.

Wien: Freier Zugang zum Wasser für alle

„Während es in anderen Bundesländern immer weniger freie Wasserzugänge gibt, setzt Wien auf die Öffnung von Flächen, wie in den letzten Jahren mit dem ArbeiterInnenstrand oder der Strombucht. Der neue CopaBeach ist ein weiterer wichtiger Baustein, damit den Wienerinnen und Wienern ausreichend Erholungsraum am Wasser kostenfrei zur Verfügung steht“, so Sima.

Nach dem ersten Bauabschnitt, fertiggestellt 2018 von der Reichsbrücke bis zum Restaurant Rembetiko, wurde heuer der Bereich stromaufwärts des Restaurants komplett neu gestaltet. Herausgekommen ist ein ausgewogener Mix aus Grünflächen, neuen Fußwegen und Sitz- und Liegeflächen. Auch ein „Chill-out-Park“, eine Liegewiese mit frisch gepflanzten Bäumen, wurde gestaltet. Das gesamte Bauprojekt, rund 41.000 Quadratmeter, entspricht der Fläche von rund sechs Fußballfeldern. Grundlage aller Maßnahmen war ein vom Tiroler Architekturbüro LAAC erstellter Masterplan im Rahmen einer europaweiten Ausschreibung.

Verantwortlich für die Auswahl der Gastronomie 2019 zeichnet Unternehmer Clemens Hromatka, der mit seiner Firma Boxircus auf Streetfood und Gastronomie-Container spezialisiert ist: „Wir haben versucht, für jeden Geschmack und jede Geldbörse das Passende zu finden. Es ist wirklich für jeden und jede etwas dabei. Und die bunte Küche und die vielfältigen Getränke passen auch super zum CopaBeach!“

Folgende Gastronomen werden ab sofort am CopaBeach ausschenken bzw. auftischen:

Figar geht Baden

Leichte asiatische Küche mit Quinoa Bowls und Sommersalaten. Das Getränkeangebot überzeugt mit hausgemachten Limonaden, diversen Spritzer-Variationen, Long Drinks und ausgewählten Cocktails

www.figar.net

Cocobello

Das Team um Patrick Burger, einem der besten Barkeeper der Stadt, kehrt mit seinem bewährten High-End-Cocktail-Bar-Konzept an den CopaBeach zurück. Neben den legendären Cocktails wird mit eigenen Limonaden, Milk Shakes, Smoothies und Café auch sonst so einiges geboten.

www.bartendersball.at

Super Food Deli

Superfood Deli hat sich dem gesunden Genuss mit gutem Gewissen verschrieben – vegan, bio und nachhaltig. Diverse Superfoods, allen voran die Acai-Beere, werden in köstlichen Bowls verarbeitet und serviert. Zusätzlich sorgen veganes Eis, Fruit Juices und kleine salzige Snacks für gesunden Genuss am CopaBeach.

www.juicedeli.at

Comida

Comida präsentiert sich als kubanische Cocktail-Bar und bringt Karibik-Flair an den Copa Beach. Verabreicht werden neben zahlreichen Cocktails und hausgemachten Erfrischungsgetränken auch kleine ku­banische und karibische Snacks. Das Angebot soll durch vereinzelte Grillabende abgerundet werden.

www.comida.at

Krokodü

Achtung, am Copa Beach hat es sich ein Krokodü gemütlich gemacht! Nach einer Idee von Boxircus bietet die neue Location hier neben handgemachten, frischen Snacks mit Zutaten von lokalen Produzenten und einer feinen und kleinen Auswahl an Drinks vorwiegend österreichischer Marken auch individuelle Picknickkörbe auf Vorbestellung – ideal um den neuen CopaBeach genüsslich erkunden zu können. Themenabende mit regionalen Produzenten und exklusive Verkostungen sollen das Angebot abrunden und ganz nach dem Motto „Ich chü beim Krokodü“ für gute Laune & einzigartigen Genuss am CopaBeach sorgen.

www.boxircus.at

Daily Deli Beach

Daily Deli Beach bietet urbane Küche nach dem “Homemade“-Prinzip. Kulinarisch stehen Burger- und Sandwich-Variationen und Salate auf dem Programm. Dabei wird großer Wert auf hochwertige und regionale Zutaten gelegt. Selbst angesetzte Eistees und Limonaden sowie hausgemachte Dips und Saucen unterstreichen den hohen Qualitätsanspruch.

www.dailydeli.at

Wiki Wiki Poke

Mit Wiki Wiki Poke kommt nicht nur die hawaiianische Küche, sondern auch das fröhlich-hawaiianische Lebensgefühl an den CopaBeach. Der Begriff Poke hat sich als Basis für gewürfelten rohen Fisch entwickelt, der mit frischen Zutaten auf Reis angerichtet wird. In Schale geworfen – also in einer Bowl – steht Poke für gesunde Ernährung. Mittlerweile haben sich neben traditionellen Fischvarianten auch Poke Bowls mit Fleisch sowie vegetarische und vegane Bowls etabliert.

www.wikiwikipoke.at

Donaufrische

Hier eröffnen Stephanie Edtstadtler (Cafe Fräulein´s) und Alexander Plansch (Cafe Namenlos) ihr Lokal Donaufrische. In der Donaufrische werden Kaffee und Kuchen in gemütlicher Atmosphäre kredenzt, zusätzlich werden kleine Snacks, ausgewählte Long Drinks sowie Bier und Wein angeboten.

Rembetiko & Mar y Sol

Selbstverständlich auch dabei im Speiseplan, bereits ein Klassiker am CopaBeach, das beliebte griechische Restaurant und der feurige Mexikaner direkt am Wasser.

X-Rent

Die Firma X-Rent ist mit zwei Standorten am CopaBeach vertreten und bietet Funvehicles aller Art zum Verleihen an: E-Scooter, Boards, Stand up Paddle oder Kanus für Kinder.

Im hinteren Bereich des CopaBeach werden die Arbeiten für Müll- und Lagerräume bis April 2020 fortgesetzt. Diese werden künftig den großen Vorteil bieten, dass Zulieferer zufahren können, ohne die Spaziergänger, Radfahrer und Badenden am CopaBeach zu stören. Im Bauabschnitt 3 werden im hinteren CopaBeach-Bereich bis April 2020 technische Infrastruktur wie Wasser, Kanal, Strom sowie öffentliche Beleuchtung neu errichtet. Auch ein Skaterpark wird realisiert. Alle Arbeiten werden hochwasserfest ausgeführt, ist die Donauinsel doch nicht nur das top-Freizeitparadies der Wienerinnen und Wiener, sondern die zentrale Hochwasserschutzeinrichtung der Millionenstadt Wien.

Info auch auf: www.copabeach.wien

rk-Fotoservice: www.wien.gv.at/presse/bilder

