TEKLYNX International startet seine Globale Markenbildung "Barcode Better(TM)"

Milwaukee (ots/PRNewswire) - TEKLYNX International, der weltweit führende Anbieter von Barcode- und RFID-Etikettiersoftware-Lösungen, gab heute die Einführung seiner globalen Markenbildung "Barcode Better(TM)" bekannt, welches die langjährige kundenorientierte Philosophie des Unternehmens und die einzigartige Perspektive auf Barcodes zeigt.

Die neue Marke zeigt die kundenorientierte Philosophie von TEKLYNX und zeichnet sich durch eine aktualisierte Markenidentität und eine neue Webseite aus.

"Die Markenbildung "Barcode Better" von TEKLYNX spricht die Kernaussage unserer Marke an", erklärt Jenna Wagner, Global Marketing Direktor bei TEKLYNX. "In der Realität ist "Barcode" nicht nur ein Kennzeichnungsstandard, sondern eine Aktion, die Unternehmen zum Erfolg bringt. TEKLYNX ist der einzige Anbieter von Etikettensoftware, der "Barcode" als Verb bezeichnet. Diese Unterscheidung hilft uns dabei, Unternehmen besser zu unterstützen."

"Barcode" als etwas zu behandeln, das die Effizienz und Genauigkeit des Supply Chains bestimmt bedeutet für TEKLYNX, dass sie die erforderliche Kundenunterstützung bieten, um die Menschen hinter dem Supply Chain Arbeitsablauf erfolgreich zu machen. "Von der Rohstoffannahme bis zum Versand der fertigen Waren verlassen sich die Unternehmen auf Barcodes, damit das Supply Chain funktionieren kann," erklärt TEKLYNX International Präsident Thierry Mauger. "Unsere Mission ist es, die Systemabläufe in Unternehmen zu verbessern, indem sie kundenorientierte Barcode- und RFID-Lösungen mit der branchenbesten Unterstützung kombinieren." Die "service-first" Kultur des Unternehmens hat TEKLYNX zum Marktführer gemacht, da Unternehmen Partner auswählen, denen sie vertrauen und die bei jedem Schritt mit dabei sind.

Die Highlights der globale Markenbildung "Barcode Better" von TEKLYNX sind:

Erneuerte Markenidentität mit aktualisiertem Unternehmenslogo, Produktlogos, Verpackungsdesign, Markenfarben und neuem Slogan "Barcode Better".

Neue Webseite mit dem neuen Blog "The Human Readable", einer robusten Medienbibliothek und einem neuen Produktauswahlwerkzeug.

Erfahren Sie mehr darüber wie TEKLYNX Unternehmen beim "Barcode Better" unterstützt auf www.teklynx.de.

Über TEKLYNX International

TEKLYNX International hilft Supply Chain effizienter zu gestalten. Über 750.000 Unternehmen in über 170 Ländern vertrauen TEKLYNX integrierten Barcode- und RFID Etikettendesignprodukten und den Menschen hinter den Etikettierlösungen, um Barcode-Etikettiervorgänge effizient, akkurat, sicher und branchenkonform zu gestalten. Mit über 30 Jahren Erfahrung ist TEKLYNX der weltweite Marktführer aufgrund seiner zuverlässigen Software und seinem hervorragenden Kundenservice. Um mehr darüber zu erfahren, wie die TEKLYNX-Community Unternehmen in allen Branchen weltweit erfolgreich unterstützt, besuchen Sie teklynx.com oder rufen Sie TEKLYNX in Ihrer Region an. Barcode Better(TM) mit TEKLYNX.

Rückfragen & Kontakt:

Feliks Kovre

feliks_kovre @ teklynx.com