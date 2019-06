Ingrid Korosec gratuliert der ersten Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein herzlich zur Angelobung

Die Seniorenbund-Präsidentin bedankt sich auch bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen für seine große Besonnenheit in den vergangenen Tagen und Wochen.

Wien (OTS) - „Ich gratuliere Präsidentin Dr. Brigitte Bierlein herzlich zu Ihrer Angelobung als Bundeskanzlerin. Nicht nur geht sie als erste Frau in dieser hohen Position in die österreichische Geschichte ein, sie ist außerdem eine exzellente Wahl, um die Republik durch die kommenden Monate zu führen“ , freut sich Seniorenbund-Präsidentin Ingrid Korosec. Bierlein habe bereits als Präsidentin des Verfassungsgerichtshofes hervorragende Arbeit geleistet und den Rechtsstaat im Sinne der österreichischen Bundesverfassung unvoreingenommen und fachkundig vertreten, so Korosec.

„Dr. Bierlein hat bereits durch die rasche Bildung einer Übergangsregierung bewiesen, dass sie die richtige Besetzung für diese Aufgabe ist“, betont Korosec. „Genau wie von ihr bin ich aber auch von den angelobten Ministerinnen und Ministern völlig überzeugt. Sie weisen durchwegs eine außerordentliche Fach- und Verwaltungskompetenz auf und werden die Geschicke der Republik sicherlich mit größter Sorgfalt und Umsicht leiten.“

„Mein herzlicher Dank gilt auch Bundespräsident Univ.-Prof. Dr. Alexander Van der Bellen. Er hat in diesen turbulenten und ereignisreichen vergangenen Tagen und Wochen durch große Besonnenheit, Ruhe und klaren Blick entscheidend zu Stabilität und Ordnung in der Republik beigetragen.“, meint Ingrid Korosec.

