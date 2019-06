EANS-News: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft / Monika Stoisser-Göhring bei AT&S wiederbestellt

Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Personalia

Leoben - Monika Stoisser-Göhring bei AT&S wiederbestellt

Der Aufsichtsrat der AT&S AG hat heute beschlossen, das Vorstandsmandat von Finanzvorständin Monika Stoisser-Göhring zu verlängern. Die aktuelle Funktionsperiode von Monika Stoisser-Göhring läuft noch bis 31. Mai 2020 und wird danach um weitere fünf Jahre bis zum 31. Mai 2025 verlängert.

"Monika Stoisser-Göhring ist es in den letzten beiden Jahren gelungen, gemeinsam mit ihren Vorstandskollegen eine vielversprechende Neuausrichtung des Konzerns einzuleiten. Aus Finanzsicht hat sie mit einer Ausweitung des Finanzierungsportfolios sowie der nun wieder sehr soliden Bilanzstruktur die Basis für die nächsten strategischen Wachstumsschritte sowie weitere Investitionen in innovative Technologien gelegt. AT&S ist damit auf einem guten Wachstumsweg zu einem nachhaltig profitablen Lösungsanbieter in der Elektronikindustrie. Wir freuen uns sehr, dass Monika Stoisser-Göhring für eine weitere Vorstandsperiode zur Verfügung steht", so Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Hannes Androsch.

Monika Stoisser-Göhring ist Betriebswirtin und anerkannte Steuerexpertin. Sie war viele Jahre für verschiedene internationale Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften tätig, bevor sie 2011 bei AT&S den Bereich Corporate Finance übernahm. Vor ihrer Bestellung im Juni 2017 zur Finanzvorständin war sie als Director Human Resources Global für den Personalbereich verantwortlich.

Ende der Mitteilung euro adhoc

Emittent: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft Fabriksgasse 13

A-8700 Leoben

Telefon: 03842 200-0

FAX:

Email: ir @ ats.net

WWW: www.ats.net

ISIN: AT0000969985

Indizes: VÖNIX, ATX GP, WBI

Börsen: Wien

Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft

Gerda Königstorfer, Director Investor Relations & Communications

Tel: +43 3842 200-5925; Mobil: +43 676 8955 5925;

E-Mail: g.koenigstorfer @ ats.net

www.ats.net