Steigenberger Hotel Herrenhof: Jung wie nie

Die Seminar- und Konferenzräume erstrahlen in neuem Glanz

Nach unserem Fresh-up und Investition in die technische Ausstattung sind wir das perfekte Hotel für Veranstaltungen mittlerer Größe in der Wiener Innenstadt – und das alles nachhaltig mit einem grünen Herzen Elisabeth Perwanger, General Manager Steigenberger Hotel Herrenhof

Wien (OTS) - Das Steigenberger Hotel Herrenhof feiert sein 10-jähriges Bestehen mit einem Re-Design. Anfang 2019 wurde in einem ersten Schritt die gesamte Meeting-Etage modernisiert. Die Seminar- und Konferenzräume im Steigenberger Hotel Herrenhof erstrahlen in neuem Glanz.

Bereits mit dem Green-Meeting-Konzept, nach dem alle Konferenzen und Tagungen umweltschonend nach ISO 14001 durchgeführt werden, war das Steigenberger Hotel Herrenhof Vorreiter in Wien. Anlässlich seines 10. Geburtstages setzt das beliebte Innenstadthotel nun wieder neue Maßstäbe: die Konferenz- und Tagungsräume erstrahlen mit einem eleganten, gedeckten Farbkonzept in neuem Glanz. Zahlreiche Technische Neuerungen und modernste Features gewährleisten professionelle Voraussetzungen für Konferenzen und Tagungen. Alle Räume wurden mit modernen Screens ausgestattet, welche drahtlos ansteuerbar sind und sich automatisch mit der integrierten Tonanlage verbinden. Mit besonders starken Datenleitungen wurde das WLAN in der gesamten Konferenz- und Meeting-Etage aufgerüstet.

„Der Fortschritt ist gerade auch im Bereich der visuellen und Audio-Technik rasant. Daher war es neben einem Re-Design des erfolgreichen MICE Bereichs an der Zeit, auch technisch am Puls der Zeit zu bleiben“, erklärt General Manager Elisabeth Perwanger, „damit sich unsere Tagungsgäste wohlfühlen, eine kreative Atmosphäre entsteht und die modernste technische Ausstattung genießen können.“



Open Space für Kreativität

Für kreative Meetings-Formate wurde der ehemalige Board- Room zum modernen Meeting-Raum nach Open-Space-Prinzip umgestaltet. Durch diese Konzipierung entsteht eine lockere, entspannte Atmosphäre, die interaktives und kreatives Arbeiten ermöglichen soll. Helle, hochwertige Materialien, viel Tageslicht sowie gute Beleuchtung und die farbenfrohe Bestuhlung unterstützen dieses Format.

Die Pausen bei Kaffee, Tee, gesunden Snacks und Brainfood verbringen die Seminargäste in den ansprechenden, ebenfalls neu-designten Räumlichkeiten des Foyers.



Perfekte Location in der Innenstadt



Auf mehr als 500 Quadratmetern ermöglichen die acht teilweise kombinierbaren Konferenzräume mit Tageslicht eine dynamische, individuelle Raumaufteilung für Veranstaltungen mit bis zu 220 Teilnehmern. Ein erfahrenes Konferenz-Team steht den Tagungsgästen vor, während und nach der Veranstaltung mit Fachwissen und großem Engagement zur Seite.

„ Nach unserem Fresh-up und Investition in die technische Ausstattung sind wir das perfekte Hotel für Veranstaltungen mittlerer Größe in der Wiener Innenstadt – und das alles nachhaltig mit einem grünen Herzen “, ist Elisabeth Perwanger überzeugt.



