Bilanz der Agentur Semtainment zum 38. Wörtherseetreffen in Reifnitz!

Moosburg (OTS) - Das 38. Wörtherseetreffen in Reifnitz ist Geschichte! Erstmals hat eine Eventagentur diese Veranstaltung zu Teilen mitorganisiert. Die Kärntner Veranstaltungsfirma Semtainment hat innerhalb von nur 4 Monaten nach Auftragsvergabe viele Punkte abarbeiten können. Es gab erstmals ein neues Sicherheitskonzept (Firma Gutsche) und ein top funktionierendes Verkehrsleitsystem der Firma BFS Securitysolutions GmbH. Das Ticketing lief heuer nach 37 Jahren erstmals über ein internationales transparentes Ticketsystem. Alle angekündigten Programmpunkte wie die neue "Lasershow", der „Food Street Market“, die „Family Area" oder der „Beachclub“ konnten positiv in die Realität umgesetzt werden. Die „Parkflächen - Wiesen“ waren aufgrund des enormen Starkregens die ersten beiden Tage leider in keinem guten Zustand, diese Mängel konnten aber schnell behoben werden! Die Polizei meldet kein einziges (!) Strafdelikt, die Veranstaltung lief sehr gesittet und ruhig über die Bühne. Über 100.000 Besucher konnten an 4 Tagen gezählt werden.

„Alle Bereiche, die wir beeinflussen konnten, wurden zufriedenstellend abgearbeitet“. Im nächsten Jahr wird die Agentur allerdings nicht mehr für eine Umsetzung zur Verfügung stehen. „Nachdem Teile auch seitens der Gemeinde organisiert werden, sind uns leider in div. Bereichen qualitativ die Hände gebunden. Und dies fällt dann aber auch auf uns als Agentur zurück“, so Thomas Semmler.

Thomas Semmler, abschließend: „Persönlich finde ich einen Gummi-Platz und ein Go Go Zelt nicht mehr zeitgemäß, die Veranstaltung ist gewachsen, reifer geworden, also könnte man auf diesen Plätzen neue weitere Parkflächen für Autos schaffen, denn diese sollten im Vordergrund stehen, die Gemeinde soll eine Gesellschaft gründen und diese Großveranstaltung umsetzen! Auch wäre es für mich logisch, die Teilnahme nur auf Konzernmarken zu beschränken! Nachdem diese Bereiche aber der Gemeinde zugeordnet sind, liegt die Entscheidung beim Veranstalter der Gemeinde! Ich wünsche dieser Leuchtturmveranstaltung noch viele tolle Jahre und viel Erfolg“

