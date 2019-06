Celgards Klage gegen die MTI Corporation für die Verletzung des Celgard-Patents auf einen keramikbeschichteten Batterieseparator endet erfolgreich

Charlotte, North Carolina (ots/PRNewswire) - Celgard, LLC (Celgard), eine Tochtergesellschaft der Polypore International, LP, war mit dem Verfahren gegen die MTI Corporation (MTI) in Kalifornien und North Carolina erfolgreich. MIT hatte gegen Celgards Technologie, Handelsmarken und dominierendes Patent für keramikbeschichtete Batterieseparatoren verstoßen. Celgard und MTI legten sämtliche gerichtsanhängigen Verfahren zwischen den beiden Unternehmen im Zusammenhang mit den Verstößen und Produktfälschungen der MTI bei.

MTI und mehrere verbundene Unternehmen der MTI willigten ein, den Verkauf sämtlicher beschichteter und unbeschichteter Batterieseparatoren einzustellen.

MTI und mehrere verbundene Unternehmen der MTI willigten ein, die Gültigkeit und Durchsetzbarkeit des US-Patents der Celgard auf keramikbeschichtete Batterieseparatoren für Hochleistungs-Lithium-Ionen-Akkumulator mit der Nummer 6.432.586 sowie der damit zusammenhängenden Celgard-Patente und zugehörigen Handelsmarken nicht anzufechten.

Die weiteren Bedingungen des Vergleichs sind vertraulich.

In den veröffentlichten Verfahrensunterlagen machte die MTI keinerlei Einreden hinsichtlich einer Nichtverletzung geltend und focht die Gültigkeit und des US-Patents der Celgard mit der Nummer 6.432.586 nicht an.

Der erfolgreiche Ausgang dieser Fälle trägt dazu bei, dass die Integrität des geistigen Eigentums der Celgard in Bezug auf keramikbeschichtete Separatoren für Lithium-Ionen-Akkumulatoren sowie die gesamte Celgard-Marke und ihre Handelsmarken weltweit weiter gefestigt werden.

Informationen zu Celgard, LLC

Celgard, LLC ist auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von beschichteten und unbeschichteten mikroporösen Membranen im Trockenverfahren spezialisiert. Diese werden als Separatoren eingesetzt und bilden einen wichtigen Bestandteil zahlreicher Lithium-Ionen-Akkumulatoren. Celgards Batterieseparatoren-Technologie spielt eine wichtige Rolle für die Leistung von Lithium-Ionen-Akkumulatoren in Elektrofahrzeugen, Energiespeichersystemen und weiteren Spezialanwendungen.

Celgard ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Polypore International, LP, die Teil des Asahi-Kasei-Konzerns ist. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.celgard.com.

Informationen zu Polypore International, LP

Polypore International, LP ist Teil des Asahi-Kasei-Konzerns und auf hoch technisierte mikroporöse Membranen spezialisiert, die in Elektrofahrzeugen, Energiespeichersystemen und Notstromsystemen, tragbaren Unterhaltungselektronikgeräten, Autos, Kleintransportern, Bussen und Gabelstaplern eingesetzt werden. Polypore International, LP ist eine global tätige High-Tech-Gesellschaft mit Sitz in Charlotte, North Carolina. Sie genießt ein hohes Ansehen auf dem Markt und verfügt über Fertigungsstätten oder Vertriebsbüros in neuen Ländern, die sechs Kontinente bedienen. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.polypore.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/895403/Celgard.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/798399/PolyP ore_Logo.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Beth Kitteringham

polycorpcom @ polypore.net

(704) 587-8596

www.polypore.com