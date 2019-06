Wolfgang Schaller neuer Chefredakteur des ORF Steiermark

Wien (OTS) - ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz hat heute Wolfgang Schaller – auf Vorschlag von Landesdirektor Gerhard Koch – mit 4. Juni 2019 zum neuen Chefredakteur im ORF-Landesstudio Steiermark bestellt. Der bisherige Chefredakteur Gerhard Koch hat mit 1. Mai 2019 die Nachfolge von Gerhard Draxler als Landesdirektor des ORF Steiermark angetreten, der mit 30. April 2019 in den Ruhestand getreten ist.

Landesdirektor Gerhard Koch: „Ich freue mich, dass mit Wolfgang Schaller ein hervorragender Journalist mit langjähriger Führungserfahrung diese Funktion übernimmt. Wolfgang Schaller deckt ein breites Spektrum im aktuellen Bereich ab, von Politik, Wirtschaft über Chronik bis hin zum Sport. Als Radio-Chef vom Dienst hat er durch eine vorausschauende Planung und einen teamorientierten Führungsstil überzeugt, dadurch hat er sich in den vergangenen Jahren auch das Vertrauen der Redaktion erworben. Auch die ORF-Steiermark-Redakteursversammlung hat sich in einem klaren Votum für Wolfgang Schaller als zukünftigen Chefredakteur des steirischen Landesstudios ausgesprochen. Mit Wolfgang Schaller an der Spitze der Redaktion wird der ORF Steiermark weiterhin für faire Berichterstattung und unabhängige Information auf Augenhöhe mit dem Publikum stehen.“

Wolfgang Schaller: „Ich bedanke mich bei Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz und Landesdirektor Gerhard Koch für das Vertrauen! Ich übernehme von Gerhard Koch mit großem Respekt eine spannende Aufgabe und freue mich auf die Zusammenarbeit mit einem tollen Team! Mit einer verstärkten Live-Präsenz in Radio, Fernsehen und Online wollen wir unserem Publikum Informationen in Zukunft noch aktueller ins Haus und auf mobile Geräte liefern. Wir werden den erfolgreichen Weg des ORF Steiermark auf Basis der wichtigen ORF-Kernkompetenzen Objektivität, Unabhängigkeit und Ausgewogenheit in der Berichterstattung weitergehen“.

Wolfgang Schaller, geboren 1974 in Graz, begann seine journalistische Laufbahn 1995 als Redakteur und Reporter beim Privatradiosender Antenne Steiermark, bei dem er ab 1997 als Chef vom Dienst und ab 1999 als Info-Chef und stellvertretender Programmchef tätig war. Im November 2000 erfolgte der Wechsel ins ORF Landesstudio Steiermark, in dem er seit Mai 2001 als Chef vom Dienst der Radio-Steiermark-Redaktion fungiert. Weiters leitet Schaller seit 2015 auch die Sport-Redaktion des ORF Steiermark. Von 2004 bis 2014 präsentierte Schaller die Sonntags-Sport-Rubrik in „Steiermark heute“. Seit 2005 zeichnet Schaller für die Koordination der Radio Steiermark-Wahlberichterstattung verantwortlich, darüber hinaus arbeitet er u. a. als Beitragsgestalter für „Steiermark heute“ und ORF SPORT +. Wolfgang Schaller ist verheiratet und Vater zweier Kinder.

