AVISO: Spatenstich mit Wohnbaustadträtin Gaal für gefördertes Wohnprojekt und Studierendenheim im 3. Bezirk

Die Wohnbaustadträtin und der Bauträger MIGRA laden die Medien für kommenden Donnerstag, 6. Juni, in die Schlechtastraße 4

Wien (OTS) - Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal und der Bauträger MIGRA laden am Donnerstag, den 6. Juni, um 9.30 zu einem Spatenstich in die Schlechtastraße 4 in den 3. Bezirk. Dort entstehen in den kommenden Monaten klassisch geförderte Wohnungen, Starterwohnungen und ein Wohnheim für Studierende der STUWO.

Baustellenbesichtigung via Kranfahrt

Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal, Landstraße-Bezirksvorsteher Erich Hohenberger, MIGRA-Geschäftsführer Alfred Petritz sowie STUWO-Vorstand Dieter Hochhauser und Florian Huemer präsentieren gemeinsam das Neubauprojekt und laden als Höhepunkt zu einer Baustellenbesichtigung via Kranfahrt. So können Gäste, sofern schwindelfrei, das Areal aus luftiger Höhe betrachten.

Spatenstich Schlechtastraße mit Wohnbaustadträtin Gaal

Datum: 06.06.2019, 09:30 Uhr

Ort: Schlechtastraße 4, 1030 Wien, Österreich

