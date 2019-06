Führungskräfte des Personalwesens aus der Region Asien-Pazifik im Zentrum des Strategic HR Summit von Avature in Schanghai

Dublin und Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Der Strategic HR Summit von Avature des Jahres 2019 in Schanghai -- Avature, führende Plattform für Enterprise-SaaS für Anwerbung und Management von Talenten, hat seinen dritten jährlichen strategischen Gipfel für das Personalwesen in Schanghai abgehalten. Die ausverkaufte, eintägige Veranstaltung mit Rekordteilnehmerzahl im prestigereichen Waldorf Astoria Hotel war voller neuer Erkenntnisse darüber, wie Chinas höchst wettbewerbsintensiver, schneller und von den Kandidaten bestimmter Markt anzugehen sei.

Nutzer von Avature und Branchenführungskräfte aus ganz China, Singapur und Japan kamen zusammen, um darüber zu sprechen, wie umwälzende Unternehmen wie Asia Pulp and Paper (APP), Tencent, Siemens, enWorld, Philips und Virtuos die Technik von Avature einsetzen, um in ihren Organisationen innovativ tätig zu sein.

"Die Gelegenheit, mit zahlreichen Führungskräften aus Personalwesen und Talentakquise in Asien und China zu interagieren, ist herausragend", sagte Render Maria MA, zuständig für Global Talent Acquisition Strategy and Technology bei Siemens. "Dies ist eine fantastische Möglichkeit, zu erfahren, wie sie mit Avature Herausforderungen angehen. Zudem bietet es eine wertvolle Chance, sich über Erfahrungen auszutauschen und die Best Practices der anderen kennenzulernen. Es ist höchst anregend, von Avature über ihre Entwicklungspläne, neue Eigenschaften und Funktionen sowie Verbesserungen zu hören."

Die Präsentationen voller Strategie waren inspirierend und nützlich. Wichtigster Schwerpunkt war, wie man in der globalisierten Welt mit umwälzenden Werkzeugen für das Personalwesen Talente effektiv anzieht, bindet und hält. Ein wiederkehrendes Thema lautete, wie Konfigurierbarkeit und Flexibilität von Avature Kunden in die Lage versetzt, sich örtlichen Märkten mittels Implementierungen für mehrere Länder und Sprachen auf einer einzelnen Plattform anzupassen. Dies ist für viele Firmen in der Region Asien-Pazifik ein großes Problem.

"Der Talentmarkt von heute ist von West bis Ost anspruchsvoll. Es war wirklich lohnend, zu sehen, wie Avature Firmen in die Lage versetzt, Herausforderungen zu überwinden, Kandidaten einen sinnvollen Weg zu eröffnen und sich als Arbeitgeber zu profilieren. Wir sind erfreut, unseren Kunden die Umsetzung ihrer strategischen Ziele hier in der Region Asien-Pazifik zu ermöglichen und die flexiblen und konfigurierbaren Lösungen zu entwickeln, mit denen unsere Kunden an der Spitze bleiben können", sagt Cai Song, Sales Director für die Region APAC. Die Niederlassung von Avature in Shenzhen, regionales Zentrum für die geschäftliche Tätigkeit in Asien, wächst rapide. Man plant eine Verdopplung der Größe im Laufe des nächsten Jahres. Dies ist Beleg des Engagements von Avature für die weltweite Umwälzung im Personalwesen.

Weitere Informationen über den Strategic HR Summit von Avature des Jahres 2019 in Schanghai finden Sie auf der Website der Veranstaltung. Nächster Stop in der Region APAC ist der Strategic HR Summit von Avature des Jahres 2019 in Sydney am 11. September 2019 im Four Seasons in Sydney (Australien), wo BHP, Deloitte und Mondelez zu den Rednern gehören werden. Zudem wird Avature im November Gastgeber der EU Avature Conference 2019 in London sein, und die US Avature Conference 2020 findet im Mai in Miami statt.

