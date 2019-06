ORF SPORT + mit dem 4. Finalspiel Alpla Hard – Moser Medical Krems in der Handball Liga Austria

Am 4. Juni im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Dienstag, dem 4. Juni 2019, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung vom 4. Finalspiel Alpla Hard – Moser Medical Krems in der Handball Liga Austria um 20.15 Uhr, das „Sport-Bild“ um 19.00 Uhr, das Magazin „Road to the FIFA Women’s World Cup France 2019“ um 19.30 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr, die World Sailing Show 2019 um 22.15 Uhr und das Funsport-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 22.45 Uhr.

Der Moser Medical UHK Krems stellte am Samstag im dritten und hart umkämpften spusu-Handball-Liga-Finalspiel auf 2:1. Die Wachauer können nun gegen den Alpla HC Hard mit einem Auswärtserfolg den Traum vom Meistertitel wahr machen.

