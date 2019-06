Toto: Sieben 13er zu je 27.000 Euro

Weiterhin Jackpot auch in der Torwette

Wien (OTS) - Ein fetter Jackpot mit „Super13er-Beteiligung“ stand zuletzt auf dem Toto Spielplan – immerhin waren mehr als 190.000 Euro im Topf. Sieben Spielteilnehmer erzielten eine 13er und teilen sich nun die Gewinnsumme. Zwei Wiener, zwei Niederösterreicher, zwei Steirer und ein Salzburger sind die Gewinner – und jeder von ihnen erhält für den 13er mehr als 27.000 Euro.

In der Torwette gibt es in dieser Runde keinen Gewinner im ersten Rang. Im zweiten Rang allerdings tippten zwei Spielteilnehmer drei richtige Ergebnisse. Ein Tiroler erzielte dabei systembedingt gleich zwei Gewinne. Ein Kärntner hatte einen Quicktipp genutzt und ebenfalls drei Richtige in der Torwette erzielt. Der Hattrick ist bereits mit rund 119.000 Euro gefüllt.

Annahmeschluss für die Runde 23 ist am Freitag um 18.50 Uhr.

Quoten der Toto Runde 22B

7 Dreizehner zu je EUR 27.279,90 164 Zwölfer zu je EUR 79,30 1.556 Elfer zu je EUR 1,80 6.689 Zehner zu je EUR 0,80 3.318 5er Bonus zu je EUR 0,70

Der richtige Tipp: 2 X 1 1 1 / 2 2 2 1 2 2 X 1 2 2 E2 E2 X

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 2.833,44 Torwette 2. Rang: 3 zu EUR 377,70 Torwette 3. Rang: 87 zu je EUR 8,80 Hattrick: JP zu EUR 118.706,08

Torwette-Resultate: 0:2 1:1 2:1 +:1 +:0

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Gerlinde Wohlauf

01 / 790 70 / 31920



www.lotterien.at

www.win2day.at