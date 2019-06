"Zwischen den Zeilen": Die F.A.Z. lädt zum Kongress nach Frankfurt

Frankfurt am Main (ots) - Mit Blick auf den 70. Jahrestag ihrer Gründung richtet die F.A.Z. am 26. September 2019 den ersten F.A.Z.- Kongress im Kap Europa in Frankfurt am Main aus.

"Zwischen den Zeilen: der F.A.Z.-Kongress" bietet ein umfangreiches Tagesprogramm mit mehr als 30 Veranstaltungen aus Politik, Wirtschaft, Sport, Feuilleton, Rhein-Main, FAZ.NET und aus dem F.A.Z.-Verlag. Herausgeber, Redakteurinnen und Redakteure sprechen mit prominenten Gästen über aktuelle Themen und Hintergründe und liefern interessante Diskussionen und Kommentare. Verlagsmanager geben Einblicke in das Medienhaus F.A.Z. und den Wandel von Marke und Produkten in Zeiten der Digitalisierung.

Auf der Bühne begrüßt die F.A.Z. neben anderen:

- Dr. Angela Merkel, Bundeskanzlerin

- Christian Sewing, Vorstandsvorsitzender Deutsche Bank AG

- Robert Habeck, Schriftsteller, Publizist und Bundesvorsitzender

Bündnis 90/ Die Grünen

- Dunja Hayali, Journalistin und Moderatorin

- Prof. Ben van Berkel, Architekt

- Sigmar Gabriel, Mitglied des Bundestages

- Ulrich Matthes, Schauspieler

- Eva Menasse, Schriftstellerin

- Dr. Gerhard Thiele, Physiker und ehemaliger Astronaut

Das detaillierte Programm, alle weiteren Informationen und die Tickets zum F.A.Z.-Kongress sind unter www.fazkongress.de erhältlich.

Der Kongress richtet sich an Abonnentinnen und Abonnenten, Leserinnen und Leser der F.A.Z. sowie an alle Medieninteressierten in ganz Deutschland. Es werden bis zu 750 Teilnehmer erwartet. Reguläre Tickets kosten 159,- Euro. Abonnentinnen und Abonnenten erhalten Tickets für 89,- Euro, junge Leserinnen und Leser unter 35 Jahren bekommen eine vergünstigtes Ticket zum Preis von 59,- Euro.

Rückfragen & Kontakt:

Franziska Kipper-Schreyer

Leiterin Öffentlichkeitsarbeit

Frankfurter Allgemeine Zeitung

Telefon +49 69 75 91-1326

E-Mail: f.kipper-schreyer @ faz.de

www.faz.net